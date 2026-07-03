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EA Sports nennt die FC Pro Weltmeisterschaftstrophäe nach Diogo Jota

Der portugiesische Profifußballer und ehemaliger Spieler des Liverpool FC ist vor einem Jahr tragischerweise gestorben.

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Wie Sie vielleicht wissen, wenn Sie die Sportberichterstattung von Gamereactor verfolgt haben, jährt sich heute der tragische Tod des professionellen portugiesischen Fußballers Diogo Jota einmal. Der Starspieler starb am 3. Juli 2025 bei einem Autounfall, bei dem sowohl er als auch sein Bruder ihr Leben verloren. In den Wochen und Monaten danach zollten Stars des schönen Fußballs aus aller Welt Jota Tribut, darunter auch seine Liverpool FC-Teamkollegen, und nun zollt auch EA Sports dem verstorbenen Stürmer Tribut.

Electronic Arts hat bekannt gegeben, dass die EA Sports FC Pro World Championship Trophäe offiziell zu Ehren von Jota umbenannt wird. Sie wird nun als Diogo Jota FC Pro World Championship Trophy bekannt sein, wobei dieses glanzvolle Trophäenstück, die wichtigste Trophäe der EA FC-Saison, am 26. Juli im Rahmen des Finals des Turniers in Frankreich überreicht wird.

Über die Umsetzung davon erklärt EA: "Mit dem Segen seiner Familie wurde die Trophäe in Anerkennung von Diogos Liebe zu EA SPORTS FC und seiner Leidenschaft für Esports – sowohl als Teilnehmer als auch als Gründer seines eigenen Esports-Teams – umbenannt.

"Er wird diesen Sommer zum ersten Mal bei der FC Pro Weltmeisterschaft gehoben. Wir werden weiterhin mit Diogos Familie zusammenarbeiten, um sinnvolle Wege zu finden, sein Vermächtnis zu ehren. Unsere Gedanken bleiben bei seiner Familie, seinen Freunden, Teamkollegen und allen, die ihn kannten und bewunderten."

Dies alles geschieht, nachdem Liverpool FC eine Skulptur zu Ehren von Jota und seinem Bruder Andre Silva enthüllt hat, während die portugiesische Nationalmannschaft auch den verstorbenen Jota in ihrer Mannschaftsliste aufnahm.

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