EA Sports lockt Fans mit FIFA-20-Gegenständen zur Newsletter-Anmeldung

EA Sports hat zum Thema FIFA viel zu sagen, deshalb bieten sie allen interessierten Spielern die Möglichkeit, ihre Aufmerksamkeit zu kaufen. Wer den EA-Sports-Newsletter abonniert erhält zwei neue Items für das kommende FIFA 20. Im Ultimate-Team-Spielmodus gibt es einen zackigen Rahmen, in Volta wartet ein seltener, ärmelloser Hoodie auf euch. Mehr Mails von EA Sports könnt ihr an dieser Stelle beantragen, die Items gibt es aber natürlich trotzdem erst zur Veröffentlichung von FIFA 20 am 27. September. Unten seht ihr die beiden Prachtstücke:

