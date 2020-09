EA Sports lässt Demo zu FIFA 21 auf Ersatzbank

In zehn Tagen erscheint FIFA 21 für EA-Play-Vorbesteller und einige unserer Redakteure fragen sich fieberhaft, warum uns EA Sports nicht mit Infos zum kommenden Ableger dieser in Europa so wichtigen Spielereihe bombardiert. Die Entwickler sind ungewöhnlich leise, weil auch sie unter der veränderten Situation zu kämpfen haben - vermuten wir. 2020 erscheinen nicht nur die neuen Konsolen, auf die das Spiel in den nächsten Wochen geportet werden soll, das Coronavirus setzt der Welt ebenfalls weiterhin zu. Deshalb ist es nicht überraschend, dass in diesem Jahr keine spielbare Vorabdemo für das Fußballspiel geplant ist.

Am Abend meldete sich EA Sports auf den sozialen Medien zu Wort, um die Spieler über diese Entscheidung zu informieren. Das Team möchte ihre überanstrengten Kapazitäten bis zu den kommenden Veröffentlichungsterminen des Spiels vollends auf diese unmittelbaren Ziele legen und sich nicht mit der Produktion einer eigenen Demo aufhalten. Am 9. Oktober wird das Game auf den aktuellen Konsolen (und auf dem PC) erscheinen, einen Monat später folgt Xbox Series und ein paar Tage danach dürfen schließlich auch Playstation-5-Spieler anstoßen.