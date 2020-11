EA Sports gesteht die Probleme der FIFA 21-Steuerung ein

You're watching Werben

Wenn ihr unsere Kritik zu FIFA 21 angeschaut habt, dann wisst ihr, dass wir Probleme hatten mit dem Überfluss von Aktionen und Kommandos, bei denen teilweise mehrere einem Knopf untergeordnet sind. L1/LB aktiviert zum Beispiel den langsamen Dribbel, steht aber gleichzeitig auch für den Knopf mit dem wir unseren Teamkameraden darum bitte nach vorne zu rennen. Das bedeutet, dass wir nicht Dribbeln können, ohne gleichzeitig unser Team sprinten zu lassen. Ihr könnt euch bereits vorstellen, dass dies zu ordentlichen Problemen führen kann.

Genau deshalb haben wir EA Sports zu dem Problem befragt, die sofort das Problem anerkannten. Tatsächlich wird bereits mithilfe von Feedback, sowohl von Spielern als auch internen Spieletestern, nach einer Lösung für das Problem gesucht. Auch wenn uns EA versicherte, dass sie an einer anderen Möglichkeit arbeiten, hörte es sich nicht so an, als würden wir die besagte Lösung vor einer Veröffentlichung von FIFA 22 sehen.