EA Sports FC wird beim Esports Nations Cup 2026 auftreten: Hier ist der Spielplan und das Format

Die Esports World Cup Foundation hat ein weiteres Spiel angekündigt, das im November beim Esports Nations Cup gezeigt wird. Das Festival wird statt Vereine wie bei der Esports-Weltmeisterschaft im Sommer statt Vereine zeigen, aber beide werden in Riad, Saudi-Arabien, stattfinden.

Was das nun bestätigte Spiel betrifft, so wird uns mitgeteilt, dass EA Sports FC bei der Veranstaltung anwesend sein wird, was scheinbar darauf hindeutet, dass EA Sports FC 27 der gewählte Titel sein wird, da typischerweise neue EA FC-Spiele im September erscheinen.

Da das Spiel vorgestellt wird, wird uns mitgeteilt, dass das Turnier zwischen dem 17. und 22. November stattfindet und 128 Spieler teilnehmen werden. Die qualifizierten Spieler werden im Sommer durch eine Reihe von Online-Qualifikationen zwischen dem 27. Juli und dem 2. August bestimmt. Zugegeben, von insgesamt 128 Spielern sind nur 56 Qualifikationsplätze verfügbar, dazu kommen weitere acht Wildcard-Plätze, wobei 64 Plätze direkt an eingeladene Stars des Esports vergeben werden.

Andernfalls wird uns gesagt, dass die Spieler zunächst in eine Gruppenphase gesetzt werden, die sich über acht Spieler pro Gruppe erstreckt, wobei nur vier Spieler pro Gruppe überleben. Diese Phase wird Best-of-One-Spiele bieten, ein Spiegelbild des anschließenden K.-o.-Playoff-Brackets, das die Konkurrenz verringert, bis nur noch zwei übrig bleiben für ein packendes Grand Final.

Wirst du den Esports Nations Cup vom 2. bis 29. November verfolgen?