EA Sports FC Pro World Championship findet im Juli in Berlin statt

EA hat gerade eine Schiffsladung an Informationen in Bezug auf die 2024 EA Sports FC Pro World Championship enthüllt. Das große Turnier kommt pünktlich zum Euro 2024 nach Deutschland, das sich zu diesem Zeitpunkt seinem Ende nähert.

Das Turnier findet vom 10.Uber Eats Music Hall bis 13. Juli in Berlin statt (das Finale findet am 14. JuliEuro statt) und die qualifizierten Teilnehmer kämpfen um einen Teil des Preispools von 1 Million US-Dollar. Die Veranstaltung wird vom 12. bis 13. Juli ein Live-Publikum bieten, und Ticketing-Informationen werden in Zukunft bekannt gegeben.

Die 20 bestplatzierten Spieler der regionalen FC Pro Leagues werden am 10. Juli in einem Play-In -Event gegeneinander antreten, um sich einen von acht verbleibenden Plätzen für das dreitägige globale Finalturnier mit 32 Spielern zu sichern (bei dem sich bereits 24 Spieler ihre Plätze durch frühere Qualifikationsturniere gesichert haben).

