EA Sports FC 27 wird in drei Versionen erscheinen, Jude Bellingham gesellt sich zu Kylian Mbappé auf dem Cover der Ultimate Plus Edition

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In den letzten zwei Jahren hat Real Madrid im Grunde die Aufmerksamkeit von Fans weltweit auf sich gezogen, wenn es um EA Sports FC-Spiele geht, denn Jude Bellingham war der Coverstar von EA Sports FC 25, um seine zweite Saison bei den spanischen Giganten zu feiern. Der englische Mittelfeldspieler wurde dann von Jamal Musiala von Bayern München für das EA Sports FC 26-Cover begleitet, und zuletzt wurde uns mitgeteilt, dass Kylian Mbappé für EA Sports FC 27 für seine dritte Saison als Real-Madrid-Star auf das Cover zurückkehrt. Es stellt sich heraus, dass er nicht der einzige Real-Madrid-Spieler sein wird, der dieses Jahr das Cover ziert...

EA hat gerade eine weitere Edition für den diesjährigen Titel vorgestellt, als Nachfolger der zuvor veröffentlichten Standard- und Ultimate-Editionen. Dies wird das erste Mal sein, dass drei Versionen des Spiels auf einmal veröffentlicht werden, wobei diese weitere Option als Ultimate Plus Edition bezeichnet wird.

Was den Inhalt dieser Ausgabe betrifft, wurde bisher nichts Weiteres geteilt, aber heute Nachmittag findet eine größere Enthüllung statt, sodass Ihre Fragen zweifellos bald beantwortet werden.

Was das Cover der Ultimate Plus Edition betrifft, so spielt Mbappé wie erwartet seine Rolle, aber zum dritten Mal in Folge finden wir auch Bellingham auf dem Cover, was für Real Madrid einen Doppelschlag ergibt. Schauen Sie es sich unten an.