EA Sports FC 27, der im September eröffnet wird, wird "einen neuen sozialen Fußballplatz" namens The Grounds bieten

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Uns wurde heute eine bedeutendere Enthüllung für EA Sports FC 27 versprochen, als das Spiel vorgestellt wurde und Kylian Mbappé als Ultimate-Edition-Coverstar des Projekts vorgestellt wurde. Seitdem haben wir erfahren, dass Mbappé auch auf dem Standard Edition-Cover zu sehen ist (eine Version, die auf das lange gerüchtete 'Open-World' anspielt) und dass er auf dem Ultimate Plus Edition Cover von seinem Real Madrid-Teamkollegen Jude Bellingham begleitet wird – zum ersten Mal, dass drei Editionen eines EA FC-Spiels gleichzeitig angeboten werden. Jetzt haben wir auch eine Menge anderer Informationen und Neuigkeiten zu beleuchten.

Zum einen wird uns gesagt, dass EA Sports FC 27 eine Reihe neuer Spielmöglichkeiten bieten wird. Dazu gehört The Grounds, ein Modus, der als "ein neuer sozialer Fußballplatz" beschrieben wird und eine Erweiterung des Vereinserlebnisses darstellt. Es bietet drei unterschiedliche Regionen zum Erkunden, inspiriert vom Fußball-Erbe, reicht von "lockeren, schnellen Kickabouts bis hin zu erstklassigen Wettbewerben" und enthält anpassbare Elemente, bei denen der Spieler seinen eigenen Charakter auf und neben dem Spielfeld anpassen kann, während er von Mentoren wie Mbappé, Chloe Kelly, Paulo Dybala und Alex Hunter angeleitet wird.

Hinzu kommt, dass der Karriere-Transfermarkt neu aufgebaut wird , um "schneller, klüger und dynamischer als je zuvor" zu sein. Ziel ist es, die Trainerkarriere zu verbessern, indem der TransferRoom verbessert wird, wobei die Spielerwerte durch Vereinskaufkraft, Spielerpotenzial, Bewertungen und Form beeinflusst werden. Es gibt sogar Versprechen neuer Verhandlungstaktiken, Bieterschlachten und eines schlanken Transferprozesses, bei dem rivalisierende Vereine Spieler strategischer verpflichten.

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Natürlich wird es auch Anpassungen am Football Ultimate Team (FUT) geben, speziell in der brandneuen Gallery, mit der du deinen Verein unsterblich machen kannst und im Grunde mehr daraus machen kannst, die verschiedenen Karten zu sammeln, um Sets aus vergangenen und gegenwärtigen Fußballzeiten abzuschließen. Du kannst sogar das Level deiner Galerie erhöhen, indem du das tust, um Belohnungen zu verdienen und die Identität deines Clubs zu stärken.

EA hat zwar nicht besonders auf spielerspezifische Anpassungen gerückt, aber uns wird gesagt, dass "community-getriebene Gameplay-Verbesserungen" bevorstehen, um "Steuerung und Flüssigkeit zu verbessern, mit dynamischen Ecken, stärkerem Angriffsbewusstsein und neu ausbalancierter KI-Verteidigung, was zu einem spielerorientierteren Erlebnis beiträgt."

Was die Veröffentlichungspläne für EA Sports FC 27 betrifft, so wird das Spiel am 25. September auf PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch 1 und Switch 2 debütieren. Ab dem 18. September gibt es eine Woche Early Access für Besitzer von Ultimate und Ultimate Plus Edition, und wir wissen, was Sie denken; Was unterscheidet diese beiden Versionen? Sehen Sie unten die Unterschiede zwischen den beiden Iterationen.

EA Sports FC 27 Inhalt der Ultimate Edition:



Eine Kopie des Spiels



6.000 FC-Punkte über drei Drops



Player Evo zusätzlicher Slot



Zwei doppelte AXP-10-Match-Verbrauchsgegenstände



Vorbestell-Herausforderungen



Drei Ikonen/Helden, nicht exklusiv in der Karriere



Fünf zusätzliche Plätze zur Erstellung von Herausforderungen in Manager Live



EA Sports FC 27 Inhalt der Ultimate Plus Edition:



Eine Kopie des Spiels



10.000 FC-Punkte über fünf monatliche Drops



Player Evo zusätzlicher Slot



Zwei doppelte AXP-10-Match-Verbrauchsgegenstände



Vorbestell-Herausforderungen



Drei Ikonen/Helden, nicht exklusiv in der Karriere



Fünf zusätzliche Plätze zur Erstellung von Herausforderungen in Manager Live



Spieler-Evo für EA Sports FC 26, um die physischen Attribute auf 99 zu erhöhen



Beide Versionen können auch die sieben Tage Early Access nutzen, falls ein Käufer bis zum 24. September vorbestellt (was bei so langer Wartezeit meist den Sinn verringert), aber es gibt zusätzliche Boni, falls man rechtzeitig vorbestellt. Wenn du bis zum 31. August vorbestellst, erhältst du außerdem einen 85+ Gesamt-Icon-Artikel für FUT, und wenn du bis zum 24. September vorbestellst, erhältst du außerdem den Season 1 Premium Pass. Das gilt für beide Ultimate-Versionen, aber die Ultimate Plus Edition geht noch einen Schritt weiter, indem sie auch Premium-Tickets für die Saisons 1-5 sowie eine Hall of FUT Karte basierend auf einer von fünf unten sichtbaren Optionen anbietet. Der Haken ist, dass die Ultimate Plus Edition nur bis zum 31. August verfügbar ist, da du danach zwischen einer der beiden anderen Versionen des Spiels wählen musst.

Mit all dem im Hinterkopf: Wirst du dir eine der verschiedenen Ausgaben von EA Sports FC 27 sichern?