EA Sports FC 26
EA Sports FC 26 nennt die besten LaLiga-Spieler, und Lamine Yamal führt die Tabelle nicht an
Die besten 26 Spieler aus der Region wurden bekannt gegeben, ebenso wie die besten 26 Stars der LaLiga F.
Gestern haben wir über die Neuigkeiten berichtet, die die 26 bestbewerteten Premier-League-Spieler in EA Sports FC 26 enthüllt haben, und jetzt können wir das ergänzen, indem wir über Spaniens LaLiga sprechen. Die 26 besten Stars der Regionalliga stehen fest, und wie erwartet wird die Liste von Spielern von Real Madrid und Barcelona dominiert. Schauen Sie sich die folgende Grafik an.
- Kylian Mbappé - 91 - Real Madrid
- Jude Bellingham - 90 - Real Madrid
- Raphael Dias Belloli - 89 - FC Barcelona
- Lamine Yamal Nasraoui Ebana - 89 - FC Barcelona
- Pedro González López - 89 - FC Barcelona
- Federico Valverde - 89 - Real Madrid
- Vinícius José de Oliveira Júnior - 89 - Real Madrid
- Thibaut Courtois - 89 - Real Madrid
- Robert Lewandowski - 88 - FC Barcelona
- Jan Oblak - 88 - Atlético de Madrid
- Frenkie de Jong - 87 - FC Barcelona
- Jules Koundé - 87 - FC Barcelona
- Julián Alvarez - 87 - Atlético de Madrid
- Antonio Rüdiger - 86 - Real Madrid
- Trent Alexander-Arnold - 86 - Real Madrid
- Nicholas Williams Arthur - 86 - Athletic Club
- Marc-André ter Stegen - 86 - FC Barcelona
- Daniel Olmo Carvajal - 85 - FC Barcelona
- Daniel Carvajal Ramos - 85 - Real Madrid
- Rodyrgo Silva de Goes - 85 - Real Madrid
- Antoine Griezmann - 85 - Atlético de Madrid
- Unai Simón Mendibil - 84 - Sportverein
- Francisco Román Alarcón Suárez - 84 - Real Betis
- Alejandro Baena Rodríguez - 84 - Atlético de Madrid
- Oihan Sancet Tirapu - 84 - Sportverein
- Eder Gabriel Militão - 84 - Real Madrid
Die besten LaLiga F Spieler wurden ebenfalls benannt, und natürlich kommen so ziemlich alle von Barcelona und Real Madrid.
- Alexia Putellas Segura - 91 - FC Barcelona
- Aitana Bonmatí Conca - 91 - FC Barcelona
- Caroline Graham Hansen - 90 - FC Barcelona
- Patricia Guijarro Gutiérrez - 89 - FC Barcelona
- María Pilar León Cebrián - 89 - FC Barcelona
- Ewa Pajor - 88 - FC Barcelona
- Irene Paredes Hernández - 88 - FC Barcelona
- Claudia Pina Medina - 86 - FC Barcelona
- Ona Batlle Pascual - 86 - FC Barcelona
- Caroline Weir - 85 - Real Madrid
- Linda Caicedo - 85 - Real Madrid
- Catalina Thomas Coll Lluch - 84 - FC Barcelona
- Salma Celeste Paralluelo Ayingono - 84 - FC Barcelona
- Alba Redondo Ferrer - 84 - Real Madrid
- Sara Däbritz - 84 - Real Madrid
- Merle Frohms - 84 - Real Madrid
- Athenea del Castillo - 83 - Real Madrid
- Maëlle Lakrar - 82 - Real Madrid
- Maria Méndez Fernández - 82 - Real Madrid
- Signe Bruun - 82 - Real Madrid
- Gabriela García - 82 - Atlético de Madrid
- María Isabel Rodríguez Rivero - 82 - Real Madrid
- Laia Aleixandri López - 81 - FC Barcelona
- Filippa Angeldahl - 81 - Real Madrid
- Teresa José Abelleira Dueñas - 81 - Real Madrid
- Dolores Gallardo Núñez - 81 - Atlético de Madrid