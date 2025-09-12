News
EA Sports FC 26
EA Sports FC 26: Lionel Messi führt die Liste der am besten bewerteten MLS-Spieler an
Es gibt ein paar berühmte Gesichter, die die Einschaltquoten dieser Liga des Weltfußballs antreiben.
Wie im Fall der Saudi Pro League-Ratings weisen die 26 bestbewerteten Spieler in Amerikas MLS in der Regel niedrigere Zahlen auf als in den wettbewerbsfähigeren Regionen der Welt, wie der Premier League und LaLiga. Davon abgesehen gibt es immer noch einige sehr berühmte Gesichter, die diese Tabelle anführen, also um zu sehen, wer deiner EA Sports FC 26 Ultimate Team würdig sein könnte, schau dir die 26 besten MLS Spieler unten an.
- Lionel Messi - 86 - Inter Miami CF
- Heung Min Son - 85 - LAFC
- Rodrigo De Paul - 84 - Inter Miami CF
- Thomas Müller - 80 - Whitecaps FC
- Sergio Busquets Burgos - 80 - Inter Miami CF
- Ricard Puig Martí - 80 - LA Galaxy
- Luis Suárez - 79 - Inter Miami CF
- Marco Reus - 79 - LA Galaxie
- Evander da Silva Ferreira - 79 - FC Cincinnati
- Emil Forsberg - 79 - Red Bulls
- Carles Gil Pareja - 79 - New England
- Denis Bouanga - 79 - LAFC
- Hany Mukhtar - 79 - Nashville, SC
- Jordi Alba Ramos - 78 - Inter Miami CF
- Hirving Lozano - 78 - San Diego FC
- Cristian Arango - 78 - SJ Erdbeben
- Aleksey Miranchuk - 78 - Atlanta United
- Ryan Gauld - 78 - Whitecaps FC
- Anders Dreyer - 77 - San Diego FC
- Pep Biel Mas Jaume - 77 - Charlotte FC
- Wilfried Zaha - 77 - Charlotte FC
- Hugo Lloris - 77 - LAFC
- Roman Bürki - 77 - St. Louis City SC
- Kévin Denkey - 77 - FC Cincinnati
- Hugo Cuypers - 77 - Chicago Fire FC
- Jonathan Bamba - 77 - Chicago Fire FC