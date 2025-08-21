EA Sports FC 26 - Interview über Innovation, Ausgewogenheit und die Zukunft

HQ

Auf der Gamescom 2025 haben wir uns erneut mit dem Team von EA Sports FC zusammengesetzt, um über die bevorstehende Veröffentlichung FC 26 zu sprechen. Nur einen Monat vor der Veröffentlichung sprachen die Entwickler über Gameplay-Änderungen, Spielerfeedback und die Herausforderungen, ein Football-Spiel zu entwickeln, das sowohl für die Hardcore-Wettkämpfer als auch für Fans authentischer Karrieresimulationen geeignet ist.

Eine der bemerkenswertesten Neuerungen in diesem Jahr ist die Einführung von zwei Gameplay-Voreinstellungen: Authentisch und kompetitiv. Laut den Entwicklern kam diese Entscheidung direkt aus dem jahrelangen Feedback der Community. Die Spieler im Karrieremodus genießen es wirklich, dass sie jetzt etwas speziell für sie Maßgeschneidertes haben, erklärte ein Mitglied des Teams. In der Vergangenheit haben Änderungen, die für FUT vorgenommen wurden, Offline-Spieler manchmal frustriert und umgekehrt. Das bedeutet, dass die Spieler davon ausgehen können, dass der Karrieremodus in Richtung Realismus tendiert, während der FUT- und der Online-Modus auf ein schnelleres, stärker auf Geschicklichkeit basierendes Spiel im Vordergrund stehen. Auch beim Abschluss nimmt der FC 26 wichtige Änderungen vor. Bei Schüssen mit niedrigem Antrieb wird jetzt ein Double-Tap-System verwendet, das die Zielerfassung der Zeit ersetzt.

Wenn überhaupt, dann gebe das mehr Abwechslung, so das Team. Sie können eine niedrige Flugbahn auf Finesse-Schüsse, Kopfbälle und sogar Power-Schüsse anwenden. Es eröffnet Veredelungsmöglichkeiten auf neue Weise. Die Reaktionsfähigkeit bei der ersten Berührung und im Dribbling wurde ebenfalls verbessert, ebenso wie die Bewegung der Flügelspieler. Die Spieler können jetzt intelligentere, flexiblere Läufe in den Raum machen, was mehr Angriffsoptionen bietet.

Das Torhüterspiel war in diesem Jahr ein wichtiger Schwerpunkt. Mithilfe von maschinellem Lernen ist die Positionierung jetzt zuverlässiger, während neue Animationen Ablenkungen ermöglichen, die sich natürlich und weniger gefährlich anfühlen. Und jetzt wurde auch die Verteidigung überarbeitet. Wir wollten Spieler belohnen, die ihre Zweikämpfe gut timen, die Entwickler erklärten, dass man in FC 25 den Ball sauber gewinnen und trotzdem den Ballbesitz verlieren kann. Das wurde dramatisch verbessert.

Nachdem das Spiel zu rund 75 % auf Hochglanz poliert ist, ging es im letzten Monat um die Feinabstimmung. Das Zweikampf, die Steilpässe und das Stellungsspiel werden täglich optimiert. Wichtig ist, dass EA jetzt über ein Feedback-Portal verfügt, um Fehlerbehebungen zu priorisieren und sogar bestimmte Modi separat zu patchen. Auf der Plattformseite erhalten Switch 2-Spieler endlich das volle FC-Erlebnis. Es ist im Grunde das gleiche Gameplay wie auf PS5 und Xbox, nur mit einer etwas niedrigeren Framerate, wie die Entwickler bestätigten.

Mit der Veröffentlichung um die Ecke entwickelt sich FC 26 zu einem der raffiniertesten Einträge in der Serie. Indem wir auf die Community hören und den Fokus zwischen authentischer Simulation und kompetitivem Gameplay aufteilen, hofft EA, dass die diesjährige Veröffentlichung endlich die Erwartungen des vielfältigen Publikums ausbalancieren kann. Schauen Sie sich das gesamte Interview unten an.