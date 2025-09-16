EA Sports FC 26: Inter Mailand führt die Liste der bestbewerteten Spieler der Serie A an
Aber die Gesamtverteilung hat viele Teams, die vertreten sind.
Serie A war in letzter Zeit eine der am wenigsten dominierten Regionen im europäischen Fußball, denn während die Premier League, LaLiga, Bundesliga und Ligue 1 alle sehr bekannte Champions haben, war Serie A eher eine gemischte Tüte.
Das bedeutet natürlich, dass die bestbewerteten Spieler im höchsten italienischen Fußball mehr in EA Sports FC 26 verteilt sind, wie die Liste der 26 bestbewerteten Spieler der Liga zeigt, etwas, für das Inter Milan die meisten Nominierten hat.
Hinweis: Viele der Teamnamen wurden in ihre echten Vereinstitel umgewandelt, da EA Sports FC 26 aufgrund exklusiver Vereinbarungen mit eFootball keine Rechte zur Verwendung ihrer offiziellen Namen hat. Als Referenz finden Sie unten auch die Namen und ihre In-Game-Alternativen EA FC 26.
- Inter Mailand = Lombardia FC
- AC Mailand = Milano FC
- S.S. Lazio = Latium
- Atalanta BC = Bergamo Calcio
- Lautaro Martínez - 88 - Inter Mailand
- Alessandro Bastoni - 87 - Inter Mailand
- Kevin De Bruyne - 87 - SSC Neapel
- Yann Sommer - 87 - Inter Mailand
- Mike Maignan - 87 - AC Mailand
- Nicolò Barella - 87 - Inter Mailand
- Paulo Dybala - 86 - AS Rom
- Hakan Çalhanoğlu - 86 - Inter Mailand
- Gleison Bremer Silva Nascimento - 85 - Juventus
- Scott McTominay - 85 - SSC Neapel
- Federico Dimarco - 85 - Inter Mailand
- Marcus Thuram - 85 - Inter Mailand
- David De Gea Quintana - 85 - Fiorentina
- Rafael da Conceição Leão - 84 - AC Mailand
- Christian Pulisic - 84 - AC Mailand
- Mattia Zaccagni - 84 - S.S. Lazio
- Manuel Locatelli - 84 - Juventus
- Romelu Lukaku - 84 - SSC Neapel
- Marco Carnesecchi - 84 - Atalanta BC
- Denzel Dumfries - 84 - Inter Mailand
- Ademola Lookman - 84 - Atalanta BC
- Francesco Acerbi - 84 - Inter Mailand
- Stefan de Vrij - 84 - Inter Mailand
- Moise Kean - 83 - Fiorentina
- Stanislav Lobotka - 83 - SSC Neapel
- Giovanni Di Lorenzo - 83 - SSC Neapel