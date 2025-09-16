EA Sports FC 26: Inter Mailand führt die Liste der bestbewerteten Spieler der Serie A an

HQ

Serie A war in letzter Zeit eine der am wenigsten dominierten Regionen im europäischen Fußball, denn während die Premier League, LaLiga, Bundesliga und Ligue 1 alle sehr bekannte Champions haben, war Serie A eher eine gemischte Tüte.

Das bedeutet natürlich, dass die bestbewerteten Spieler im höchsten italienischen Fußball mehr in EA Sports FC 26 verteilt sind, wie die Liste der 26 bestbewerteten Spieler der Liga zeigt, etwas, für das Inter Milan die meisten Nominierten hat.

Hinweis: Viele der Teamnamen wurden in ihre echten Vereinstitel umgewandelt, da EA Sports FC 26 aufgrund exklusiver Vereinbarungen mit eFootball keine Rechte zur Verwendung ihrer offiziellen Namen hat. Als Referenz finden Sie unten auch die Namen und ihre In-Game-Alternativen EA FC 26.



Inter Mailand = Lombardia FC



AC Mailand = Milano FC



S.S. Lazio = Latium



Atalanta BC = Bergamo Calcio

