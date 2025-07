EA Sports FC 26 Gameplay-Eindrücke: Verbessertes Verteidigen entschädigt für schlechtes Torhüterspiel

HQ

Während EA Sports FC weiterhin Geld einbringt, haben sich die letzten Jahre etwas stagnierend angefühlt, da EA Schwierigkeiten hatte, die aktuelle Konsolengeneration für etwas anderes als beeindruckendere Grafiken zu nutzen.

Passenderweise war das erste, was uns beim Hochfahren einer frühen Version von EA Sports FC 26 auf PS5 auffiel, dass die Grafik jetzt glänzender denn je wirkt. Und wir meinen wirklich glänzend, denn die Spieler haben ein glänzendes Aussehen mit glatter, fast öliger Haut, als wären sie direkt von einem Fotoshooting auf das Spielfeld getreten. Auch die Windeffekte, die im letztjährigen Spiel eingeführt wurden, scheinen weniger Einfluss auf den Ball als auf die Haare der Spieler zu haben. Einmal hielt ich inne, um mir die Wiederholung eines Tores anzusehen, nur um dann völlig den Fokus zu verlieren, als ich Khvicha Kvaratskhelias Haare bestaunte, die hin und her wehten, während er sich über das Spielfeld bewegte.

Die Spielermodelle sind wieder ein Highlight mit extrem realistisch aussehenden Gesichtern.

Aber wie bereits erwähnt, ist dies wie erwartet. Was mich wirklich interessierte, war das eigentliche Fußballspiel, ein Bereich, in dem EA in den letzten Jahren Schwierigkeiten hatte, die richtige Balance zu finden. Um die Spielerbasis zufrieden zu stellen, haben sie sich in diesem Jahr für ein drastisches Verfahren entschieden, bei dem im Wesentlichen eine Lobotomie an dem Spiel durchgeführt wurde, wodurch das Gameplay halbiert wurde.

Man kann zwischen einem Arcade-basierten Wettkampfmodus (der nur online gespielt werden kann) und einem langsameren, lebensechteren authentischen Modus wählen. Während ich den größten Teil meines Spiels mit den authentischen Einstellungen gespielt habe, habe ich auch den kompetitiven Modus ausprobiert, und man kann mit Fug und Recht sagen, dass die meisten der neuen Gameplay-Änderungen Auswirkungen auf beide Modi haben, auch wenn man es zunächst nicht wissen würde.

Trotz einer langen Liste von Änderungen und Verbesserungen bezweifle ich, dass nur wenige davon für Gelegenheitsspieler spürbar sein werden. EA Sports FC 26 geht es sicherlich mehr um Verfeinerungen als um weitreichende Änderungen. Auf der anderen Seite können kleine Details im Fußball einen großen Unterschied machen, also schauen wir uns diese Änderungen etwas genauer an.

Hoffentlich werden zwei separate Spielstile alle glücklich machen.

Die Flachschüsse verfehlen ihr Ziel

Die auffälligste Änderung ist vielleicht in Bezug auf das Schießen. Die zeitgesteuerte Finishing-Funktion, die in FIFA 19 eingeführt wurde, wurde endlich eingestellt, nachdem sie in den letzten Spielen als optionales Feature auf die Bank verbannt wurde. Jetzt feuert der Double-Taping-Kreis (ich habe auf PS5 gespielt) einen niedrigen Schuss ab, und EA hat nicht gescherzt. Diese Schüsse mähen im Grunde das Spielfeld auf ihrem Weg zu den Torpfosten.

Leider verändern die flachen Schüsse (die nicht mehr von der Schlagkraft abhängen und sowohl in kraftvollen als auch in weichen Varianten ausgeführt werden können) die Dynamik des Schießens nicht wirklich. Während ein solcher Schuss im wirklichen Leben extrem schwer zu parieren sein mag, hatten die Torhüter im Allgemeinen viel weniger Probleme mit diesen Schüssen, verglichen mit den kraftvollen Schüssen aus dem oberen Eck, die nach wie vor die effektivste Option sind, vor allem, weil sie viel zu leicht auszuführen sind. Kurz gesagt, das Schießen fühlte sich nie kaputt an, aber es fehlt immer noch die Vielfalt vieler früherer Titel.

Niedrige Schüsse funktionieren wie beabsichtigt, aber hoch in der Ecke ist immer noch das beste Rezept, das zum Jubel führt.

Die Torhüter fallen bei ihrem IQ-Test durch...

Natürlich ist das Schießen nur die eine halbe Miete, wenn es um Torchancen geht. Die Torhüter werden ihren Teil dazu beitragen, den Spaß zu verderben, aber leider war ihre Arbeit in den letzten Spielen nicht gerade herausragend.

Mit EA Sports FC 26 verfügt EA über beständigere und intelligentere Torhüter. Beim Spielen suchte ich daher nach Verbesserungen in drei wichtigen Bereichen: weniger schlechte Rebounds, aggressiveres Verhalten in Eins-gegen-Eins-Situationen und besseres Stoppen von Schüssen. Obwohl ich gegen einige der besten Torhüter der Welt wie Thibaut Courtois und Gianluigi Donnarumma angetreten bin, konnte ich leider in keinem der Bereiche wirkliche Verbesserungen feststellen.

Die Torhüter waren immer noch meist wie angewurzelt an ihrer Linie, wenn die Spieler in Eins-gegen-Eins-Situationen durchstürmten, und sie eilten selten heraus und machten die Winkel zu. Ich habe auch einige Tore durch schlechte Rebounds erzielt, und was mich am meisten enttäuscht hat, die Torhüter haben oft diese seltsame Sache gemacht, dass sie dem Ball mit ihren Händen zu folgen scheinen, wie Neo Kugeln in The Matrix auszuweichen, anstatt zu versuchen, sie tatsächlich zu blocken oder zu fangen. Mein einziger Trost war, dass es sich um einen frühen Build handelt und die Torhüter vielleicht etwas mehr Intelligenz an den Tag legen, wenn der Ball Ende September richtig ins Rollen kommt.

Ich habe während meiner Zeit mit dem Beta-Build nicht viele Torwartwunder erlebt.

... während die Verteidiger ihr Spiel verstärken

Ein Bereich, der sich stark verbessert hat, ist die Verteidigung. In den letzten Jahren war das Verteidigen ein kleiner Albtraum, da es sich oft so anfühlte, als hätten die Verteidiger, auch ohne Ball, weniger Beweglichkeit als die ballführenden Angreifer. Während Angreifer dich jetzt immer noch mit einem schnellen Sinken der Schulter zurücklassen können, drehen sich Verteidiger nicht mehr so langsam und können sogar mithalten.

EA hat versprochen, die Anzahl der Zweikämpfe, bei denen der Ball direkt zum Gegner zurückprallt, zu reduzieren, und das haben sie definitiv geliefert. Vom ersten Anpfiff an war zu erkennen, dass sowohl die KI der Verteidiger als auch ihre Animationen erweitert wurden, um es ihnen zu erleichtern, den Ball im Zweikampf festzuhalten. Manchmal war es vielleicht zu einfach - ich habe in mehr als 10 Spielen weniger als fünf Fouls kassiert - aber es ist immer noch ein großer Schub für den Realismus des Spiels.

Einmal ging ich mit meinem linken Verteidiger Andy Robertson in einem sorgfältig getimten Grätschen nahe der Seitenlinie zu Boden. In früheren Spielen hätte das bestenfalls einen Einwurf zum Gegner zur Folge gehabt, aber dieses Mal hat der Liverpooler mit der Innenseite seines linken Fußes brillant gegackt, den Ball im Spiel gehalten und mich für einen schnellen Konter vorbereitet.

Apropos Außenverteidiger: Sie sind oft der einfachste Indikator dafür, ob die Positionierung der KI wie beabsichtigt funktioniert. Während meiner Zeit mit dem Spiel ist mir aufgefallen, dass sie sich ziemlich realistisch verhalten haben und nicht so sehr an ihrer Position festgeklebt sind wie in EA Sports FC 25, und sie kamen im Allgemeinen nach vorne, wenn es eine freie Lücke gab, in die sie laufen konnten. Die KI ist sicherlich nicht perfekt - manchmal sind die Verteidiger zu sehr auf den Ball fokussiert und verlieren den Halt an dem Spieler, den sie eigentlich markieren sollen - aber insgesamt schienen die Spieler in ihrer Positionierung einen Tick besser zu sein. Zumindest gilt dies beim Spielen auf World Class und Legendary.

Die Abwehr hat sich stark verbessert, ist aber noch nicht auf dem Niveau von van Dijk.

EA lässt seine Muskeln spielen

Die letzte Verbesserung, die mir aufgefallen ist, war die neue Screening-Funktion. Wie üblich kannst du versuchen, den Ball mit deinem Körper abzuschirmen oder abzuschirmen, indem du L2 gedrückt hältst. Die Animationen für die Vorführung wurden deutlich erweitert und sehen nun natürlicher und realistischer aus, und mehr Situationen als zuvor führen nun zu kurzen körperlichen Duellen, bei denen Verteidiger und Angreifer ihre Schultern benutzen, um um die vorteilhafteste Position zu kämpfen.

Man kann sogar die Schildfunktion verwenden, wenn man hinter einem Spieler steht, um ihn wegzuschubsen, um ein Luftgefecht zu gewinnen. Diese umkämpften Airballs sehen großartig aus und verleihen dem Spiel ein dringend benötigtes Gefühl von Körperlichkeit.

Körperliche Duelle spielen in EA Sports FC 26 eine größere Rolle.

Leider kann ich mir nicht wirklich vorstellen, dass die verbesserte Abschirmung einen großen Unterschied zum gesamten Gameplay machen wird, da das Passspiel und vor allem die Ballkontrolle immer noch viel zu stark ist, um ein authentisches Fußballspiel zu ermöglichen. Ich bin dazu gekommen, die übermäßige Anzahl von Berührungen in dieser Hinsicht als den größten Sünder zu betrachten, und EA Sports FC 26 scheint nichts daran zu ändern.

Obwohl die erste Ballberührung im realen Fußball von entscheidender Bedeutung ist, spielt sie hier noch keine große Rolle, da man nach Erhalt eines Passes sofort die vollständige Kontrolle über den Ball erhält, unabhängig vom Können des Spielers, und man kann nach Belieben die Richtung ändern. Solange sich das nicht ändert, bezweifle ich, dass EA Sports FC in der Lage sein werden, mit dem Spaß der fantastischen Einträge vom Start der vorherigen Konsolengenerationen mitzuhalten. Trotzdem hatte ich viel Spaß mit der Vorschauversion und bin gespannt, wie sich das Spiel (und insbesondere die Torhüter) bei seiner Veröffentlichung am 26. September schlagen wird.