EA Sports FC 26: Die Startelf von PSG ist die Top 11 der bestbewerteten Spieler der Liga

Wenn man das Triple gewinnt und auch so gut wie nie den regionalen Meistertitel verliert, gibt es kaum einen Grund anzunehmen, dass die eigenen Spieler nicht die besten der Liga sind. Das ist sicherlich bei Paris Saint-Germain in den kommenden EA Sports FC 26 der Fall, da die Startelf die Ligue 1 Rating-Charts anführt.

Die 26 besten Spieler der ersten französischen Liga findet ihr unten.



Ousmane Dembélé - 90 - PSG



Achraf Hakimi - 89 - PSG



Vitor Machado Ferreira - 89 - PSG



Kvicha Kvaratskhelia - 87 - PSG



Marcos Aoás Corrêa - 87 - PSG



Nuno Alexandre Tavares Mendes - 86 - PSG



Willian Pacho - 86 - PSG



Désiré Doué - 85 - PSG



Fabián Ruiz Peña - 85 - PSG



João Pedro Gonçalves Neves - 85 - PSG



Bradley Barcola - 85 - PSG



Benjamin Pavard - 84 - Olympique de Marseille



Lucas Chevalier - 83 - PSG



Pierre-Emile Højbjerg - 82 - Olympique de Marseille



Denis Zakaria - 82 - AS Monaco



Maurer Greenwood - 82 - Olympique de Marseille



Gerónimo Rulli - 82 - Olympique de Marseille



Corentin Tolisso - 81 - Olympique Lyonnais



Pierre-Emerick Aubameyang - 81 - Olympique de Marseille



Leonardo Balerdi - 81 - Olympique de Marseille



Lucas Hernández - 81 - PSG



Nayef Aguerd - 81 - Olympique de Marseille



Lukáš Hrádecký - 81 - AS Monaco



Kevin Trapp - 81 - Paris FC



Maghnes Akliouche - 80 - AS Monaco



Alexsandro de Souza Ribeiro - 80 - LOSC Lille



