EA Sports FC 26: Die Startelf von PSG ist die Top 11 der bestbewerteten Spieler der Liga
Nicht, dass wir überrascht wären.
Wenn man das Triple gewinnt und auch so gut wie nie den regionalen Meistertitel verliert, gibt es kaum einen Grund anzunehmen, dass die eigenen Spieler nicht die besten der Liga sind. Das ist sicherlich bei Paris Saint-Germain in den kommenden EA Sports FC 26 der Fall, da die Startelf die Ligue 1 Rating-Charts anführt.
Die 26 besten Spieler der ersten französischen Liga findet ihr unten.
- Ousmane Dembélé - 90 - PSG
- Achraf Hakimi - 89 - PSG
- Vitor Machado Ferreira - 89 - PSG
- Kvicha Kvaratskhelia - 87 - PSG
- Marcos Aoás Corrêa - 87 - PSG
- Nuno Alexandre Tavares Mendes - 86 - PSG
- Willian Pacho - 86 - PSG
- Désiré Doué - 85 - PSG
- Fabián Ruiz Peña - 85 - PSG
- João Pedro Gonçalves Neves - 85 - PSG
- Bradley Barcola - 85 - PSG
- Benjamin Pavard - 84 - Olympique de Marseille
- Lucas Chevalier - 83 - PSG
- Pierre-Emile Højbjerg - 82 - Olympique de Marseille
- Denis Zakaria - 82 - AS Monaco
- Maurer Greenwood - 82 - Olympique de Marseille
- Gerónimo Rulli - 82 - Olympique de Marseille
- Corentin Tolisso - 81 - Olympique Lyonnais
- Pierre-Emerick Aubameyang - 81 - Olympique de Marseille
- Leonardo Balerdi - 81 - Olympique de Marseille
- Lucas Hernández - 81 - PSG
- Nayef Aguerd - 81 - Olympique de Marseille
- Lukáš Hrádecký - 81 - AS Monaco
- Kevin Trapp - 81 - Paris FC
- Maghnes Akliouche - 80 - AS Monaco
- Alexsandro de Souza Ribeiro - 80 - LOSC Lille
