EA Sports FC 25 Erste Eindrücke: Wie werden Rush und FC IQ die Formel von EA Sports FC verbessern?

Die FIFA-Serie wurde letztes Jahr zu EA Sports FC, nachdem sich die Wege zwischen den Entwicklern und der Fußballorganisation getrennt hatten. Aber EA Sports FC 24 war nicht ganz die Revolution, auf die viele Spieler gehofft hatten. Das Gefühl war, dass in ein paar Jahren nicht viel passiert ist und dass die Serie meistens am selben Ort feststeckt. Das ist etwas, was EA nun ändern will. Auf der FC 25 Producer Showcase in Vancouver haben wir viel darüber gehört, worum es in diesem Jahr gehen wird, und wir hoffen, dass zwei Hauptentwicklungen die Serie wirklich in Gang bringen werden: Rush und FC IQ.

Laut Produzent Sam Rivera wollte EA mit EA Sports FC 25 ein neues soziales Erlebnis einführen, etwas, das Spiele wie Fortnite so beliebt machte. In der Vergangenheit gab es so etwas nicht wirklich, außer in Clubs, wo es 11v11 ist. Das Ergebnis ist Rush. Es handelt sich um ein 4v4 mit einem computergesteuerten Torwart und wird in allen Spielmodi verfügbar sein. Online gibt es immer vier echte Spieler, egal ob Sie mit Ihren Freunden spielen oder in einer zufälligen Gruppe landen, und es ist auch möglich, offline alleine zu spielen. Sie nennen dies "die aufregendste und fesselndste soziale Erfahrung, die wir je geschaffen haben". Aber das klingt sehr nach Volta. EA hat sich entschieden, Volta in diesem Jahr komplett zu entfernen, aber das ist kein Ersatz, sondern eine völlig neue Erfahrung.

"Das möchte ich gleich klarstellen. Das Rush-Erlebnis ist nicht wie Volta. Nach dem Feedback der Community haben wir beschlossen, Volta aus FC 25 zu entfernen. Aber wir wissen, dass wir ein soziales Spielerlebnis wollen, und deshalb führen wir Rush ein. Es basiert auf Schlüsselprinzipien, die ein einzigartiges Erlebnis schaffen", sagte Rivera, der auch hinzufügte, dass der Grund, warum es zu allen aktuellen Spielmodi hinzugefügt wird, darin besteht, dass sie den Spielmodi mit einem neuen Spielerlebnis neues Leben einhauchen wollen.

Im Gegensatz zu Volta, das auffälligen Straßenfußball ähnlich wie die FIFA Street -Serie bot, baut Rush auf dem bestehenden 11-gegen-11-Gameplay auf. Im Grunde handelt es sich um Fußball in voller Größe, verkleinert auf 4v4 (plus Torwart) mit den gleichen Bewegungen und Verhaltensweisen.

"Warum? Wir wollen die Tiefe und Ausgewogenheit bewahren, die wir in den letzten 15 Jahren erreicht haben. Es braucht Zeit, um das Erlebnis zu verfeinern und auszubalancieren, um eine unterhaltsame Umgebung zu schaffen, also werden wir nicht versuchen, das Rad neu zu erfinden. Das gilt für grundlegende Mechaniken wie Passen, Dribbeln, Schießen und Torwart."

Wenn du schon einmal ein Online-Sportspiel in einem Team gespielt hast, weißt du, dass du fast immer gezwungen bist, eine Position zu wählen. Möchtest du Innenverteidiger werden? Oder vielleicht ein äußerer Mittelfeldspieler? In Rush ist das weg und jeder kann genau dort sein, wo er auf dem Platz sein möchte. Kommunikation ist der Schlüssel zum Erfolg. Wenn Sie kein Mikrofon und keine Kopfhörer haben, können Sie Sofortnachrichten senden, die nur Ihr Team sehen kann. Wenn du zum Beispiel den Ball haben willst, kannst du die Pass-Taste drücken und es erscheint eine Sprechblase mit "Pass" über deinem Spieler.

Mit einem neuen Spielmodus kommen natürlich auch besondere Features. Rush bietet blaue Karten anstelle von roten Karten und einen Sprint, um beim Anstoß als Erster am Ball zu sein. Wenn du schlecht genug spielst, um eine blaue Karte zu bekommen, wirst du für eine Minute vom Platz gestellt. Sie müssen dann freundlicherweise an der Seitenlinie stehen, bis diese Minute abgelaufen ist. Solltest du dann auch noch eine Strafe bekommen, ist diese ähnlich wie bei einer Eishockeystrafe. Es ist 1v1 gegen den Torhüter, aber alle anderen Spieler beginnen weiter hinten und können loslaufen, wenn der Elfmeterschütze es tut. Es gibt auch Abseits, aber diese gelten nun nicht mehr von der Mittellinie, sondern ab dem letzten Drittel. Beim Anstoß starten alle von dieser Abseitslinie und der Ball wird von der Seitenlinie hereingespielt, und es ist wichtig zu kommunizieren, wer zum Ball sprintet und wer bleibt und verteidigt. Die Spiele dauern sieben Minuten, wobei die Zeit jedes Mal angehalten wird, wenn der Ball nicht im Spiel ist. Wir haben zwei Matches gespielt und ich habe das Gefühl, dass es definitiv eine Verbesserung gegenüber Volta ist und es ist etwas, das der Serie wirklich gefehlt hat.

Das andere Wort, das EA den Spielern wirklich einhämmern will, ist FC IQ. Nach der Einführung von Hypermotion V in FIFA 22, um den Realismus und die Bewegungen der Spieler zu verbessern, und Playstyles im letzten Jahr, um den Spielern das Gefühl zu geben, etwas Besonderes mit bestimmten Eigenschaften und Persönlichkeiten zu sein, liegt der Fokus dieses Jahr auf der Taktik. Es soll "die bedeutendste Änderung der Taktik seit über einem Jahrzehnt" sein. Ein Teil davon sind die Spielerrollen. Dies wird die Denkweise und das Verhalten jedes Spielers auf dem Spielfeld bestimmen, was zu einer echten taktischen Intelligenz und Bewegung ohne Ball führt. Es gibt 50 Rollen und jeder Spieler hat eine, und um den Spielern Rollen zuzuweisen, hat EA ein KI-Modell erstellt, das echte Daten des Sportanalyseunternehmens Opta aus den letzten Saisons analysiert hat. Einige Positionen teilen sich Spielerrollen, wie z. B. zentrale Mittelfeldspieler und offensive Mittelfeldspieler, die beide einen "Spielmacher" haben. Diese funktionieren jedoch ganz anders, wenn der Spieler den Ball nicht hat.

In einem gezeigten Clip hatte eine Mannschaft die Kontrolle über den Ball. Im Angriff hatte sich ein Außenverteidiger mit der Rolle des "Falschverteidigers" ziemlich zentral auf dem Platz positioniert. Hinter ihm, zwischen den Innenverteidigern, befand sich ein defensiver Mittelfeldspieler mit der Rolle des "Innenverteidigers". Auf der Position, auf der normalerweise der Außenverteidiger ist, gab es einen inneren Mittelfeldspieler mit der Rolle des "Halbflügelspielers". Der andere Außenverteidiger stand mit seinem offensiven Außenverteidiger fast auf einer Linie mit den Stürmern. Und im Zentrum flog ein offensiver Mittelfeldspieler mit einem Schattenstürmer in den offensiven Strafraum. Nach den statischen Aufstellungen der letzten Jahre ist es spannend zu sehen, wie sich dies auf das Spielerlebnis und eine Meta auswirken wird, die dazu neigt, auf eine Sache festgelegt zu sein, etwas, worüber wir Rivera befragt haben.

Jedes Jahr scheint es eine Art Meta zu geben. Letztes Jahr gab es viel Laufen auf der Linie, diagonales Rückwärtspassen und Schießen. Wie versuchst du nun, ein Spiel zu machen, das nicht nur zu einem Spielstil passt?

"Als wir FC IQ entwickelt haben, haben wir viele dieser Rückmeldungen im Kopf gehabt. Und deshalb wird es viel mehr taktische Variation geben, sodass du dies mit dem neuen FC IQ verhindern kannst. Deshalb wollten wir euch mehr Kontrolle darüber geben, wie diese Meta im Laufe des Jahres aussehen wird. Das war also eines der Ziele. Selbst mit dem FC IQ gibt es für uns immer noch die Möglichkeit, uns weiterzuentwickeln und euch vielleicht mehr Rollen und mehr Werkzeuge an die Hand zu geben, um in diesen Situationen mehr Dinge zu tun. Es gibt noch mehr, was getan werden kann, aber das ist die Basis, eine neue Herangehensweise an die Taktik."

Jede Spielerrolle hat ein bis drei Schwerpunkte und die Spieler können mit diesen unterschiedlich vertraut sein, aber es ist die Basisrolle, die bedeutet, dass sie auf dieser Position spielen können. Ein Beispiel ist Vini Jr. mit "winger". Jeder hat auch einen Role+, Vini Jr. hat hier "Wilderer". Dann gibt es auch noch Role++, die nur die absolut besten Spieler haben. Vini Jr. hat dies als "Inside Forward".

Das hört sich natürlich alles gut an, aber es würde nichts ausmachen, wenn die verschiedenen Spielmodi nicht verbessert würden. Nehmen wir zum Beispiel den Karrieremodus, einen der klassischsten Spielmodi in Sportspielen. Lange Zeit wurde es kaum aktualisiert, was sich endlich zu ändern scheint. "Das größte Update seit Jahren", wie sie es nennen. Das erste, was angesprochen wurde, war, dass es jetzt so genannte "Live-Startpunkte" geben wird. Das bedeutet, dass du jederzeit im Laufe des Jahres in den Karrieremodus wechseln und direkt in den aktuellen Stand der Liga einsteigen kannst. So kannst du zum Beispiel in den hektischen letzten Wochen der Saison einen Top-Klub übernehmen. Oder spiele als Stürmer, der gerade von einer Verletzung zurückgekehrt ist, und rette dein Team vor dem Abstieg.

"Frische Inhalte das ganze Jahr über, das ist der Schlüssel. Historisch gesehen wurde der Karrieremodus am ersten Tag eingeführt und ändert sich dann auch nicht. Jetzt werden wir uns die Welt des Fußballs für alle 12 Monate ansehen und die Geschichten sehen, die in der realen Welt spielen", sagte Pete O'Donnell, der Design Director des Spiels.

Der zweite Teil der live aktualisierten Saisons ist etwas, das sich "Snapshots" nennt. Dies sind Szenarien, die während der Saison stattfinden und im Laufe des Jahres hinzugefügt werden. Es könnte sein, dass eine Mannschaft ihren Trainer entlassen hat und Sie nun versuchen, das Schiff über Wasser zu halten. Ein Beispiel aus der letzten Saison hätte sein können, dass Jadon Sancho zurück nach Dortmund gegangen ist, also hättest du für den Rest der Saison als er spielen und versuchen können, mit ihm dieChampions League und Bundesliga zu gewinnen. Wenn Sie nur den klassischen Spielmodus spielen möchten, gibt es auch dort neue Dinge, und eine der größten ist, dass Sie jetzt mit weiblichen Teams und Spielerinnen spielen können. Letztes Jahr wurden sie zu Ultimate Team und jetzt zu Career Mode hinzugefügt. Bisher gibt es nur fünf Ligen, die hoffentlich im nächsten Jahr ausgebaut werden. Aber wenn du so tun willst, als wäre du Arsenal Trainer Jonas Eidevall, kannst du das tun.

Das nächste ist ein neues System für die Youth Academy. Hier kannst du sehen, wie deine Spieler jedes Jahr körperlich wachsen und tatsächlich wie Teenager aussehen, also keine 14-Jährigen mit ausgewachsenen Bärten mehr. Wenn sie in die A-Mannschaft berufen werden, erhalten sie ihr erwachsenes Aussehen und hier kommt Rush wieder ins Spiel. Alle zwei Monate gibt es Jugendturniere, bei denen du drei Spiele in diesem 4v4-Modus spielen kannst. Gewinnen Sie und die Spieler erhalten einen Schub. Du kannst mit seiner aktuellen Fähigkeit oder mit einer potenziellen Fähigkeit als erwachsener Spieler spielen, und wenn du das Gefühl hast, dass du lieber als angepasster Spieler spielen möchtest, gibt es die Möglichkeit, Hintergrundgeschichten als Ausgangspunkt zu verwenden. Vielleicht sind Sie zum Beispiel in einer erfolgreichen Fußballfamilie aufgewachsen oder versuchen, sich von einer Verletzung zu erholen, die Ihre Karriere zu beenden drohte. Dies wirkt sich auf die Persönlichkeit und die Eigenschaften deines Spielers aus.

Drüben in der Cash Cow Ultimate Team gibt es Veränderungen, aber vielleicht nicht so viele, wie wir es uns gewünscht hätten. Die meisten Spielmodi sind weitgehend unverändert, mit dem Hauptunterschied, dass du jetzt Preise für Ultimate Team und Clubs freischaltest, während du die verschiedenen Meilensteine im Laufe der Saisons überwindest. Rush ist hier als Spielmodus verfügbar, jedoch ohne spezifisches Ranglistensystem. Du kannst einen Spieler auswählen, den du in deinem Spielerkartenset hast, und mit anderen spielen, die das Gleiche tun. Bei einigen Events kann es Einschränkungen geben, z. B. nur Spieler aus LaLiga. Nach dem Feedback gibt es nun Speicherplatz für bis zu 100 Duplikate, die ihr von euren gekauften Kartenpackungen erhaltet, und das Evolutionssystem wird erweitert.

"Wir haben von Fans gehört, dass sie sich gewünscht haben, dass FUT sozialer wird. Und wir glauben, dass Rush die perfekte Lösung ist", sagt Produzent Karthik Venkateshan.

Im letzten großen Spielmodus, Clubs, ist die wahrscheinlich größte Neuigkeit, dass der Abstieg zurück ist. Wenn du genug Spiele verlierst, bist du gezwungen, ein Abstiegsspiel gegen eine andere Mannschaft zu spielen. Gewinnen und oben bleiben, verlieren und eine Division absteigen. Ein neuer sozialer Hub namens Clubhouse wurde hinzugefügt und der Vereinsbesitzer kann das Stadion, die Umkleidekabine und vieles mehr dekorieren. Darüber hinaus gibt es ein Ausstattungsbudget, das verschiedene Boni vorsieht. Glauben Sie, dass Ihr Team zu schwach ist? Geben Sie Ihr ganzes Geld für ein Fitnessstudio aus, das Ihnen einen großen Kraftschub gibt. Alle Mannschaften starten mit dem gleichen Budget, aber erfolgreiche Vereine verdienen natürlich mehr.

Aber das alles macht nichts aus, wenn es auf dem Platz nicht funktioniert. Um dies sicherzustellen, hat EA versucht, die Laufstile der Spieler zu verbessern. Letztes Jahr waren sie nur auf den Oberkörper abgestimmt, aber in EA Sports FC 25 wurde nun der ganze Körper in das Laufen der Spieler einbezogen, was natürlich eine große Verbesserung ist. Diese wird bei rund 1.800 Spielerinnen zum Einsatz kommen, darunter 200 Frauen. Haben Sie das Gefühl, dass ein Spieler etwas zu schnell läuft? Dann hast du Glück, denn etwas, das hinzugekommen ist, ist eine sogenannte taktische Absage. Das sieht man oft im echten Fußball und wenn man seinen Gegner in Unordnung bringen muss, indem man ihn einfach am Trikot herunterzieht oder einfach das Bein ausstreckt, was zu einer gelben Karte führt. Dies kann nützlich sein, wenn der Gegner die verbesserte Dribbling-Kontrolle mit dem linken Stick verwendet, da eine 180-Grad-Drehung in einem gezeigten Beispiel viel flüssiger aussah.

Die Passmechanik ist auch etwas, das sie sich angeschaut und versucht haben, zu überarbeiten. Wenn man zum Beispiel einen blinden Pass um 180 Grad in die Richtung schlägt, in die man schaut, war das in FC 24 überhaupt kein Problem, egal welcher Spieler. In diesem Jahr wird das Risiko deutlich größer sein, dass dieser Pass gar nicht dort landet, wo man ihn treffen wollte. Bessere Spieler wie Luka Modrić werden mehr Erfolg haben, wenn sie unter Druck Pässe spielen, als ein bulliger Innenverteidiger. Wenn du eher ein Dribbler als ein Passgeber bist, wurden fünf neue Dribblings speziell für dich hinzugefügt.

Wenn es um die Grafik geht, wird es ein neues Wettersystem geben, wenn man offline mit unterschiedlichen Windgeschwindigkeiten und Wetterbedingungen spielt. Dies wirkt sich darauf aus, wie der Ball fliegt, wie Haare wehen und dass ein Spieler ausrutschen kann, wenn er nass ist. Letzteres ist etwas, das die Fans in den verbesserten Stadien sicherlich genießen werden, da sie dynamisch auf das Geschehen auf dem Spielfeld reagieren und mit etwas Glück einige der zusätzlichen Maskottchen sehen können. Und das in 4K mit 60 FPS. Es wird ein neuer Grafikmodus eingeführt, in dem Sie zwischen "verbesserter Grafik" mit verbesserter Grafik und Beleuchtung in hochskaliertem 4K wählen können. Darüber hinaus wird Ray-Tracing zum ersten Mal in der Serie verfügbar sein, ebenso wie dynamisches Licht für die Tageszeit. Die erste Halbzeit kann an einem hellen Nachmittag gespielt werden, während die Sonne in der zweiten Halbzeit untergeht.

"Dies ist der bisher innovativste und ehrgeizigste Titel", sagte Rivera.

Wenn es dem gerecht wird, werden wir am 27. September sehen können, wann EA Sports FC 25 veröffentlicht wird. Der Early Access findet eine Woche früher für Spieler statt, die eine der Versionen gekauft haben, die dies enthalten.