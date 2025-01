EA Sports FC 25 erhält die bisher "bedeutendste Gameplay-Überarbeitung in der Saisonmitte" für einen EA FC-Titel

HQ

Zu sagen, dass EA Sports FC 25 von den Fans nicht gerade gut aufgenommen wurde, ist wahrscheinlich ein bisschen untertrieben. Während wir unsere Zeit mit dem Spiel bei der Veröffentlichung größtenteils genossen haben, was in der kritischen Community geteilt zu werden scheint, haben die Fans einen anderen Eindruck von dem Titel, da er derzeit eine Punktzahl von 2,6 (von 10) auf Metacritic hat.

Aber es scheint, als ob EA versucht, den Kurs zu korrigieren und das Schiff wieder auf Kurs zu bringen, und das tut es, indem es bald die "bedeutendste Gameplay-Überarbeitung in der Mitte der Saison" serviert, die es je für einen EA Sports FC -Titel angeboten hat. Zugegeben, bisher gab es nur zwei EA Sports FC Titel...

Was dieses Update verspricht, so können wir Updates für die wichtigsten Spielsysteme erwarten, sei es Passen, Schießen, Torhüten und Verteidigen. Es wird ein offensiver flüssiges Gameplay geben, sowie weniger Tacklebacks und KI-Interceptions und Verbesserungen bei der Art und Weise, wie Verteidiger zu leicht zu Dribblern aufschließen. Hinzu kommen Aktualisierungen von Rush Club Search in Football Ultimate Team, um es einfacher zu machen, die richtigen Spielerobjekte für die jeweilige Aufgabe zu finden.

Ihr könnt euch die vollständige Liste der Änderungen ansehen und sehen, wie sie sich auf das Spiel auswirken werden, indem ihr hier vorbeischaut.