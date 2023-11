EA Sports FC 24 war Europas meistverkauftes Spiel im Oktober

HQ

Kürzlich berichteten wir über die Verkaufsinformationen für Videospiele in Großbritannien im Oktober, wo bekannt wurde, dass die digitalen Verkäufe rückläufig waren, die physischen Verkäufe gestiegen sind und EA Sports FC 24 das Spiel war, das es für den gruseligsten Monat des Jahres zu schlagen galt. In Europa war ein ähnlicher Trend zu beobachten.

Denn wie Gamesindustry.biz anmerkt, war EAs neuestes Fußballspiel im Oktober das meistverkaufte Spiel in ganz Europa. Die Verkäufe für EA Sports FC 24 gingen im Vergleich zu FIFA 23 um 10% zurück, aber es war immer noch mehr als genug, um den Titel als Titan des Monats zu festigen.

Es folgte Assassin's Creed Mirage, das es schaffte, Marvel's Spider-Man 2 knapp zu übertreffen, wahrscheinlich weil es zwei Wochen länger im Angebot war. Mirage soll in den ersten vier Wochen 49% weniger verkauft haben als Assassin's Creed Valhalla, aber 22% höher als Odyssey und 6% höher als Origins. Die Spider-Man-Fortsetzung war im Vergleich zum ersten Spider-Man-Spiel um 30 % gestiegen und fast dreimal so hoch wie das, was Miles Morales erreichen konnte. Spider-Man 2 lag jedoch 28% unter dem, was God of War: Ragnarök letztes Jahr geschafft hat.

Wie erwartet kam Super Mario Bros. Wonder auf den vierten Platz, obwohl Nintendo keine digitalen Verkaufsdaten veröffentlicht, hätte es sich besser verkaufen und in den Charts höher platziert werden können.

Den Rest der Top Ten des Monats in Europa bildeten Grand Theft Auto V, Lords of the Fallen, Battlefield 2042, Hogwarts Legacy, Red Dead Redemption 2 und It Takes Two.

Die Daten zeigen auch, dass die Spieleverkäufe in Europa im Oktober nur um 2,3% gesunken sind, was ziemlich beeindruckend ist, wenn man bedenkt, dass ein großes Call of Duty im vergangenen Oktober debütierte. Was den Hardware-Bereich betrifft, so überrascht es nicht, dass die PS5 die Charts anführt, gefolgt von Nintendo Switch und Xbox Series X auf den Plätzen zwei und drei. Es heißt, dass im vergangenen Monat 481.000 Konsolen in den europäischen Märkten verkauft wurden.