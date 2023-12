EA Sports FC 24 und Lego 2K Drive können dieses Wochenende kostenlos gespielt werden

HQ

Die dieswöchige Runde von Microsofts Free Play Days -Programm wurde jetzt enthüllt, und es ist eine wirklich schöne Auswahl, die an diesem Wochenende angeboten wird. Alles, was Sie brauchen, um diese Titel herunterzuladen und sie bis Montagmorgen um 8:00 Uhr GMT / 9:00 Uhr MEZ so oft zu spielen, wie Sie möchten, ist ein Abonnement von Game Pass Core oder Game Pass Ultimate, und es gibt auch große Rabatte (derzeit satte 60% auf EA Sports FC) im gleichen Zeitraum, wenn Sie einige davon behalten möchten.

• Aliens: Fireteam Elite

• EA Sports FC 24

• Lego 2K Drive

Season 1 von Call of Duty: Modern Warfare III ist an diesem Wochenende ebenfalls kostenlos spielbar und gilt für alle Formate. Lesen Sie hier mehr.