EA Sports FC 24 Trailer Details Viele kleine Verbesserungen

HQ

Letzten Dienstag hat uns Electronic Arts viele der Verbesserungen gezeigt, die am Karrieremodus in EA Sports FC 24 vorgenommen wurden, und jetzt ist es an der Zeit, einen genaueren Blick auf die Änderungen zu werfen, die an den Dingen vorgenommen wurden, die auf dem Spielfeld passieren.

Der heutige "Matchday Experience Deep Dive"-Trailer macht es verständlicher, warum die Entwickler so viel darüber gesprochen haben, wie diese Iteration der Frostbite-Engine es ihnen ermöglicht, das Erlebnis mit noch besser aussehenden Spielern, deutlich verbesserter Beleuchtung und realistischerer Kleidung auf eine andere Ebene zu heben. Kombinieren Sie diese grundlegenden Upgrades mit schnelleren und dynamischeren Spieltags-Intros , Guy Mowbray und Sue Smith, die als Kommentatoren ins Spiel kommen, einer neuen Kameraoption, endlich in der Lage zu sein, einige Situationen aus der Sicht des Schiedsrichters zu sehen (ja, ich bin ein Schiedsrichter), mehr Jubel, neue Arten von Augmented-Reality-Einblick-Overlays, die Ihnen helfen könnten, bessere taktische Entscheidungen zu treffen, und ansprechendere Menüs, die die Immersion erhöhen, und es ist klar EA Sports FC 24 macht da weiter, wo die FIFA-Serie aufgehört hat, mit kleinen Änderungen und Verbesserungen, die das Spiel jedes Jahr etwas besser machen als das letzte.

Reicht dir das oder hast du mit der Namensänderung auf größere, bessere Upgrades gehofft?