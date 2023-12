EA Sports FC 24 setzt seine Serie an der Spitze der britischen Boxed-Games-Charts fort

HQ

Jetzt, da wir uns dem Ende des Jahres 2023 nähern, gibt es wahrscheinlich nur noch eine letzte Chance für ein großes Spiel, das Debüt zu geben und den ersten Platz in den wöchentlichen britischen Charts der physischen Spiele einzunehmen, denn Ende dieser Woche wird Avatar: Frontiers of Pandora auf die Spitzenposition schießen. Aber vor der Veröffentlichung haben wir über die vergangene Woche zu sprechen, was alles in allem ein ziemlich normales Problem ist.

Weil EA Sports FC 24 seine Position an der Spitze der Charts behauptet hat und Hogwarts Legacy gehalten hat, das ebenfalls den zweiten Platz belegt. Auf den Plätzen drei und vier gab es einen kleinen Wechsel, da Super Mario Bros. Wonder vor Call of Duty: Modern Warfare III gesprungen ist, und Ähnliches hat auf den Plätzen fünf und sechs stattgefunden, da Mario Kart 8 Deluxe Marvel's Spider-Man 2 überholt hat.

Nintendo Switch Sports behält seine Position als Siebter in der Rangliste, während Minecraft auf den achten Platz zurückkehrt, wobei Star Wars Jedi: Survivor auf dem neunten Platz bleibt und Mortal Kombat 1 sich leicht auf den zehnten Platz verbessert.

Ansonsten sind die einzigen weiteren nennenswerten Änderungen, dass Forspoken einen massiven Sprung um 13 Positionen auf Platz 18 in der Gesamtwertung gemacht hat, und The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom hat sich um 11 Positionen auf Platz 25 verbessert. God of War: Ragnarök ist um 10 Plätze auf Platz 27 gefallen, Final Fantasy XVI um 13 Plätze auf Platz 37 und Gran Turismo 7 um 16 Plätze auf Platz 30.

Danke, UKIE.