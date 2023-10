EA Sports FC 24 physische Verkäufe in Großbritannien um 30 % im Vergleich zu FIFA 23 gesunken

HQ

Jetzt, da EA Sports FC 24 sein Debüt vollständig gegeben hat und auf PC und Konsolen veröffentlicht wurde, haben wir einen Blick darauf geworfen, wie gut sich der Titel verkauft. In Großbritannien hat Christopher Dring von Gamesindustry.biz eine Reihe von Informationen über den physischen Start des Spiels im Besonderen geteilt, und es ist sowohl ein großer Start, aber auch nicht so groß wie der von FIFA 23.

Dring merkt an, dass EA Sports FC 24 den zweitgrößten physischen Start des Jahres in Großbritannien hatte, wobei der Titel hinter The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, aber vor Hogwarts Legacy. Im Vergleich zu dem, was FIFA 23 vor einem Jahr erreicht hat, heißt es, dass die physischen Launch-Verkäufe um 30 % zurückgegangen sind, wobei nur Nintendo Switch einen Anstieg der Launch-Verkäufe verzeichnet.

Was den Grund dafür betrifft, so sind die Verkäufe im Allgemeinen niedriger, zweifellos gilt auch hier der anhaltende Wandel in der Art und Weise, wie Menschen Spiele kaufen, da jedes Jahr mehr und mehr Menschen zu digitalen Kopien von Spielen anstelle von physischen Boxen tendieren.