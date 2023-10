EA Sports FC 24 läuft besser als FIFA 23

HQ

Die FIFA-Spiele von Electronic Arts waren jedes Jahr eines der meistverkauften Spiele, wenn nicht sogar die meistverkauften Spiele, und FIFA 23 im letzten Jahr bewies, dass das beliebteste Fußballspiel der Welt immer weiter wuchs, indem es mit seinen 10,3 Millionen Spielern in der ersten Woche Rekorde brach. Viele haben sich gefragt, ob dieses Wachstum nach dem Verlust des FIFA-Namens aufhören würde. Es stellte sich heraus, dass genau das Gegenteil der Fall war.

EA enthüllt in einer Pressemitteilung, dass EA Sports FC 24 in der ersten Woche nach dem offiziellen Start am 29. September mehr als 11,3 Millionen Spieler hatte. Das bedeutet natürlich, dass es eine Million mehr als FIFA 23 hatte, und das ist noch nicht alles. Der riesige Publisher gibt auch an, dass EA Sports FC Mobile mehr als 11,2 Millionen Nutzer hat, also erwarte nicht, dass EA zur Fédération Internationale de Football Association zurückkehrt und darum bettelt, die Lizenz zurückzubekommen.