EA Sports FC 24 für den Start am 29. September bestätigt, Erling Haaland zum Coverstar ernannt

Anfang dieser Woche enthüllte EA das Cover der Ultimate Edition für EA Sports FC 24, das erste Fußballspiel des Entwicklers seit Jahren ohne das offizielle FIFA-Branding. Jetzt, im Rahmen eines Enthüllungsevents, das den offiziellen Starttermin für das Spiel bestätigte und sogar den Coverstar der Basisversion des Titels zeigte, wurde auch eine Menge zusätzliches Gameplay gezeigt.

EA Sports FC 24 wurde für einen Start am 29. September 2023 auf PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series und Nintendo Switch bestätigt, wobei Ultimate Edition am 22. September erscheinen wird.

Hinzu kommt, dass Erling Braut Haaland zum Coverstar für die Basisversion des Spiels ernannt wurde, was bedeutet, dass der Manchester City und der Star der norwegischen Nationalmannschaft neben Lionel Messi, Kylian Mbappe, Cristiano Ronaldo, David Beckham, Sam Kerr und anderen als Coverstars aus der FIFA-Vergangenheit auftreten wird.

Das Gameplay enthüllt auch eine Reihe neuer Funktionen des Titels, darunter HyperMotion V, das Animationen bietet, die echten Bewegungen von echten Spielern nachempfunden sind. Dann kommt EA Sports Sapien, ein System, das 10-mal so präzise Iterationen verspricht wie das, was wir in früheren FIFA-Spielen gesehen haben, neben GPU Cloth, das die Passform moderner Fußballtrikots besser modellieren und mit diesen Trikots auch noch genauer auf Spieler reagieren soll.

Wenn das noch nicht genug ist, um sich darüber zu freuen, gibt es auch ein neues Matchday Experience, das neue dynamische Intros und Spieltagsmenüs mit Filmmaterial von Experten und Kommentatoren bringt. Und dann gibt es noch die neue Play Styles-Funktion, mit der einzigartige Spieler ihre eigenen einzigartigen Züge verwenden können, wobei dies mit Hilfe der Datenfirma Opta optimiert und entwickelt wurde.

Abgesehen vom Gameplay werden auch eine Reihe anderer neuer Bereiche in EA Sports FC 24 unterstützt, darunter eine bessere Repräsentation des Frauenfußballs, in der die UEFA Women's Champions League sowie die LaLiga F und die Frauen-Bundesliga vertreten sein werden. Weibliche Spieler werden auch zu Ultimate Team kommen, wobei dies das bisher größte Ultimate Team-Spielerpool-Update ist, da es aktuelle Spieler, Icons und mehr enthalten wird. Und zum Thema Ultimate Team wird ein neues Evolutions-Feature eingeführt, mit dem du deine Spieler im Laufe der Saison verbessern und verbessern kannst.

Bei den Männern hat EA zusätzlich zu dem bereits bestätigten LaLiga-Titelsponsorenvertrag einen exklusiven mehrjährigen Vertrag mit dem Premier League abgeschlossen, um alle Spieler, Vereine und Stadien zu vertreten, sowie einen weiteren Exklusivvertrag mit der UEFA für die Champions League unterzeichnet.

Da EA Sports FC mehr als nur dieses Spiel ist, hat EA auch versprochen, dass EA Sports FC Mobile in Zukunft erweitert wird und dass ein neues mobiles Strategiespiel namens EA Sports FC Tactical noch in diesem Jahr debütieren wird. Dies alles kommt zu EA Sports FC Pro hinzu, einer E-Sport-Plattform, auf der Spieler aus der ganzen Welt am Ende einer Saison um einen schwer fassbaren Platz in einer Meisterschaft kämpfen.

Unnötig zu erwähnen, dass EA Sports FC 24 das Spiel zu sein scheint, das es zu schlagen gilt, wenn es später in diesem Jahr debütiert.