EA Sports FC 24 erobert seinen Thron als meistverkauftes physisches Spiel der letzten Woche in Großbritannien zurück

Die letzte Woche war eine der größten des Jahres in Bezug auf den Verbrauchermarkt, da der Black Friday bedeutete, dass Spieler auf der ganzen Welt in die Geschäfte strömten, um einen neuen Titel zu einem stark reduzierten Preis zu ergattern. Da die Verkäufe vieler Spiele gestiegen sind, hat sich bei der jährlichen Verkaufsveranstaltung ein Titel auf dem britischen Markt für Boxed Games durchgesetzt.

Annnnd... Es überrascht nicht, dass es EA Sports FC 24 war. Während der Black Friday-Woche verzeichnete der Fußballtitel einen Umsatzanstieg von 101%, was ausreichte, um den ersten Platz von Hogwarts Legacy zu ergattern, der in der vergangenen Woche auf den zweiten Platz in der Tabelle gefallen ist.

Auf dem dritten Platz landete Call of Duty: Modern Warfare III, das tatsächlich einen Umsatzrückgang von 30% verzeichnete, wahrscheinlich aufgrund seiner neueren Natur, was bedeutet, dass die Rabatte auf das Spiel nicht so bedeutend waren wie bei anderen Titeln. Super Mario Bros. Wonder und Marvel's Spider-Man 2 verzeichneten beide leichte Umsatzsteigerungen und belegten den vierten bzw. fünften Platz.

Einige der Spiele, die den größten Einfluss auf den Black Friday hatten, waren Star Wars Jedi: Survivor, das einen Mega-Umsatzanstieg von 400% hatte, genug, um es in der letzten Woche in die Top Ten zu katapultieren. God of War: Ragnarök verzeichnete ebenfalls einen Umsatzsprung von 102%, während F1 23 einen massiven Anstieg von 302% erhielt.

Wie Gamesindustry.biz berichtet, sind die Verkäufe physischer Spiele am Black Friday in Großbritannien in diesem Jahr im Vergleich zu 2022 um 7 % gestiegen.