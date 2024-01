EA Sports FC 24 erobert den Thron als Großbritanniens größtes Boxspiel der Woche zurück

HQ

Wenn Sie auch nur den geringsten Zweifel daran haben, dass wir Briten sowohl Fußball als auch Magie lieben, müssen Sie sich nur die physischen Spieleverkäufe der letzten 11 Monate ansehen. Seit Hogwarts Legacy im Februar 2023 auf den Markt kam, kämpfen der Titel von Avalanche und EAs aktuelles Fußballspiel (sei es FIFA 23 oder EA Sports FC 24 ) darum, zum größten Boxspiel der Woche in Großbritannien gekrönt zu werden.

Abgesehen von der Phase, in der The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom zu Beginn des Sommers die Oberhand behielt, und ein paar Wochen im Herbst, in denen Super Mario Bros. Wonder und Marvel's Spider-Man 2 um die Krone kämpften, waren es größtenteils nur die Wizarding World und die Fußballwelt, die aufeinanderprallten, und nachdem dies für den größten Teil des Dezembers der Fall war, Im Januar 2024 scheint es bisher ähnlich zu sein.

GamesIndustry berichtet, dass EA Sports FC 24 wieder an der Spitze steht und Hogwarts Legacy in den Wochencharts auf den zweiten Platz verdrängt hat. Es wird vermutet, dass diese Änderung auf die jüngsten Verkäufe und Werbeaktionen zurückzuführen ist, die dazu geführt haben, dass das Football-Spiel einen Umsatzanstieg von 42 % auf PlayStation-Konsolen verzeichnet hat.

Abgesehen von diesen beiden physischen Titanen hat Mortal Kombat eine ausgezeichnete Woche hinter sich, mit Mortal Kombat 1 auf dem dritten und Mortal Kombat 11 Ultimate auf dem vierten Platz. Dann kam Super Mario Bros. Wonder auf den fünften Platz, vor Call of Duty: Modern Warfare III auf dem sechsten Platz. Das ewige Mario Kart 8 Deluxe belegte den siebten Platz, vor Grand Theft Auto V auf dem achten und Marvel's Spider-Man 2 auf dem neunten Platz, wobei It Takes Two die Top Ten abrundete, was wiederum auf die jüngsten Werbeaktionen zurückzuführen ist, die den Umsatz ankurbelten.

Während wir eine Woche warten müssen, um zu sehen, was die nächste Woche auf den Tisch bringt, würde ein Wettmann vorschlagen, dass wir entweder Hogwarts Legacy oder EA Sports FC 24 an der Spitze sehen werden, bis in der darauffolgenden Woche, wenn einige große Spiele die Chance hatten, ihre Ankunft bekannt zu machen. Husten, husten... Tekken 8 und Like a Dragon: Infinite Wealth.