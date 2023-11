EA Sports FC 24 erhält im Sommer ein kostenloses EM 2024-Update

HQ

EA hat angekündigt, dass es im Einklang mit der EM 2024, die im Sommer 2024 in Deutschland stattfinden wird, ein kostenloses Update für EA Sports FC 24-Spieler bringen wird, damit sie an dem internationalen Turnier teilnehmen können.

Uns wird nicht genau gesagt, wann das Update erscheinen wird, obwohl erwähnt wird, dass es mit dem internationalen Turnier zusammenfallen wird, was bedeutet, dass man wahrscheinlich davon ausgehen kann, dass es Anfang Juni debütieren wird, kurz vor der Euro 2024, die Mitte Juni beginnt.

Was wir wissen, ist, dass EA Sports FC 24-Spieler auf PC, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch sich zwischen dem 18. Dezember und dem 16. Januar anmelden und das Spiel spielen können, um einen kostenlosen exklusiven und nicht handelbaren Ultimate Team Player-Gegenstand zu erhalten. Für EA Sports FC Mobile können sich Spieler ab heute anmelden, um stattdessen diesen Gegenstand zu beanspruchen. Was den Gegenstand betrifft, so sind sechs Spieler im Angebot, darunter:



Englands Jack Grealish



Frankreichs Ousmane Dembélé



Italiens Federico Chiesa



Germany's Florian Wirtz



Der Niederländer Virgil Van Djik



Der Spanier Alvaro Morata



Uns wurde auch gesagt, dass EA Sports FC 24 die Plattform sein wird, auf der das eEURO eSports-Event veranstaltet wird, und dass Spieler ihre Nationalmannschaften vertreten werden, wobei in Zukunft ein offizielles Programm und Format angekündigt wird. Was wir wissen, ist, dass das Finale vor einem Live-Publikum ausgetragen wird.