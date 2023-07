EA Sports FC 24: Alle neuen Funktionen und Ergänzungen

HQ

Für viele außerhalb der Serie schien sich ein neues FIFA-Spiel nie wesentlich vom letzten zu unterscheiden. Sicher, einige Spieler tragen neue Trikots, und die Grafik und Leistung wird normalerweise besser, aber darüber hinaus sieht alles oft sehr ähnlich aus. Durch die Trennung von FIFA hat EA die Tür zu einer ziemlich aufregenden und bedeutenden neuen Ära für seine Fußballserie geöffnet, was bedeutet, dass EA Sports FC 24 zwar über das Namensschild hinaus sehr vertraut aussieht, dies aber einer der einflussreichsten Momente in der Geschichte der Sportvideospiele ist. Angesichts eines so monumentalen Septembers fragst du dich vielleicht, warum du dich noch mehr auf EA Sports FC 24 freuen solltest als auf die unzähligen FIFAs davor - und einfach gesagt, wenn dir nicht ganz schwindelig wird, was die wirklich technischen Teile von Fußballspielen angeht, gibt es nur wenige Bereiche, die dir die Kinnlade herunterklappen lassen.

Mit einer Reihe moderner technologischer Features und Systeme und einer Reihe von Inhaltsergänzungen sind hier die neuen Teile in EA Sports FC 24 und was sie dem Spiel bringen werden. Bereite Dich auf eine Menge Viele neuer Keywords vor.

HyperMotionV

HyperMotion ist keine neue Funktion in EA Sports FC 24, da EA das System ursprünglich als Teil von FIFA 22 eingeführt hat. Die Idee dahinter ist es, den Spielern noch genauere und realistischere Animationen zu liefern, und genau das wird HyperMotionV auch weiterhin erreichen.

Im Gegensatz zu den früheren Systemen verwendet HyperMotionV weiterhin Kameras, die in Fußballstadien verteilt sind, um Echtzeit-Aktionen aus echten Spielen zu erfassen und aufzuzeichnen, um diese dann in realistisch aussehende Animationen zu übersetzen, die im Spiel verwendet werden können. HyperMotionV hat Zugriff auf Daten aus über 180 Spielen, was bedeutet, dass es über eine viel tiefere Informationsdatenbank verfügt, aus der man schöpfen kann, um sicherzustellen, dass jeder Spieler korrekt aussieht.

HyperMotionV besteht außerdem aus sechs einzigartigen Animationstechniken. Welche das sind und wie sie funktionieren, finden Sie unten in einer Zusammenfassung:



Full Team Volumetric Motion: Hier werden einzigartige Bewegungen, Elfmeter, Aktionen, Slide-Tackles, Jubel und mehr erfasst und dann im Spiel modelliert.



AI Mimic: Dadurch sehen die Spieler noch realer aus. Die Daten werden für die meisten einzelnen Spieler im Spiel erfasst (ca. 1.200 einzigartige Spielerdaten) und werden verwendet, um die Kadenz der Beine in Bewegung, die Armbewegung, die Neigung eines Spielers usw. genau widerzuspiegeln.



AcceleRATE 2.0: Diese Version 2.0 greift AcceleRATE auf und bietet drei einzigartige Beschleunigungs-Archetypen und bietet jetzt sieben Arten von Beschleunigungs-Archetypen - zwischen Lengthy und Explosive.



AI True Flight Ball Physics: Dies ist ein Algorithmus, der lernt und Ballbewegungen für das Spiel erzeugt. Es sollte in der Praxis realistischere Ballbewegungen und Abpraller liefern.



Kinetic Physical Play: Ähnlich wie bei AI Mimic spiegelt dies die Art und Weise wider, wie ein Spieler schildt, und seine Methoden zum Blocken, wodurch der Realismus verbessert wird.



AI Hands: Die neue Stretch Sense-Technologie erfasst die Bewegungen der Hände im wirklichen Leben und integriert diese im Spiel, wodurch Bewegungen realistischer erscheinen.



EA Sports Sapien und GPU Cloth

Zum Thema Realismus kommen die neuen Technologien EA Sports Sapien und GPU Cloth, die darauf abzielen, EA Sports FC 24 noch immersiver und genauer zu machen.

EA Sports Sapien ist ein System, das verfolgte Sensoren verwendet, die an bestimmten Muskeln angebracht sind, um zu sehen, wie sie sich in Aktion beugen und ausruhen, um bessere anatomisch genaue Spieler zu schaffen.

GPU Cloth ist ähnlich, aber mit Kits im Hinterkopf. Diese Animationstechnik spiegelt besser wider, wie ein Trikot fällt und sich um einen Spieler wickelt, und sollte dazu beitragen, dass sich jeder Spieler anatomisch von der heutigen Seite abhebt, wo die meisten Spieler mit dem gleichen Skelett und Rahmen unter ihrer Haut zu existieren scheinen.

Feature-Beleuchtung

Bevor wir zu den Gameplay-Systemen kommen, ein letzter Erscheinungspunkt: Feature Lighting. EA Sports FC 24 unterstützt Ground-Truth-Ambient Occlusion (GTAO) mit der Absicht, dies zu nutzen, um der Oberfläche des Spielfelds mehr Tiefe und Details zu verleihen. Stapeln Sie dies mit Stadionlichtern, Nebel und Lichtstrahlen, die verbessert wurden, und mit all dies, die auch auf die Menge angewendet werden, und das Spiel beabsichtigt, für FIFA 23 deutlich realistischer auszusehen.

Spielstile

Im Gegensatz zu HyperMotion sind Play Styles eine neue Ergänzung der FIF... EA Sports FC Erfahrung, wobei diese Funktion neue Möglichkeiten bietet, Spieler zu nutzen und zu entwickeln. Im Wesentlichen versucht das System, bestimmte Spielstile zu beobachten und zu replizieren, die mit verschiedenen Spielertypen verbunden sind, z. B. erhalten Flügelspieler Zugang zu einzigartigen Dribblings Play Styles, während große Verteidiger besser für Kopfballtreffer Play Styles geeignet sind.

Dieses System wird von der Datenfirma Opta betrieben und erstreckt sich über zwei Ebenen. regulär Play Styles und Play Styles+. Der Unterschied zwischen den beiden besteht darin, wie effektiv, genau, einfach zu bedienen und wie viele Animationen verfügbar sind, und der Haken an der Sache ist, dass Play Styles+ nur für die besten Spieler der Welt verfügbar sein wird. Was die Arten von Play Styles betrifft, die angeboten werden, wird es 34 einzigartige Typen geben, mit jeweils zwei Ebenen, was 68 Permutationen ergibt, die auf mehrere Kategorien aufgeteilt sind, wobei diese sind:



Trickster - für Tricks und Stil



Dead Ball - für Freistöße und Standards



Power Header - für bessere Header



Power Shot - für Stürmer und diejenigen, die den Ball im Netz unterbringen wollen



Speed Dribbler - für diejenigen, die den Ball über das Spielfeld bewegen wollen



Block - für effektiveres Blocken



Es gibt ein paar Gameplay-Systeme, die im Laufe der Jahre eingeführt wurden, die aktualisiert werden und Teil von Play Styles sind.



Precision Passing: Dies sollte jetzt genauer sein und sogar geschwungene Pässe für kompliziertere Vorbereitungen und explosive Torchancen unterstützen.



Controlled Sprint Dribble: Dies unterstützt jetzt das Dribbling zwischen Jogging- und Sprintgeschwindigkeit.



Effort Dribble Touch: Bei Bedarf kannst du einem Spieler jetzt sagen, dass er sich strecken und einen Ball berühren soll, bevor er angegriffen wird, und öffnet sogar die Tür für weitere Spielzüge weiter unten auf dem Spielfeld.



Possession Tackles: Um das Tackling realistischer zu gestalten, können verteidigende Spieler den Ball in der Nähe halten, wenn sie von einem Angreifer in Ballbesitz kommen. Dies steht erfahrenen Verteidigern zur Verfügung.



Shooting Responsiveness: Dies ermöglicht es Spielern, beim Schießen reaktionsschneller zu reagieren. Einfach. Wenn du die Taste drückst, verlässt der Ball den Fuß deines Spielers schneller im Spiel.



Es gibt sogar ein paar neue Skill-Moves, die es dir ermöglichen, Gegner zu stylen, darunter Skill Rainbow, Flare Nutmeg, Ball Roll Drag und Drag Back Turn.

Spieltagserlebnis und neu gestaltete Benutzeroberfläche

Abgesehen vom eigentlichen Gameplay hat EA versucht, die Ästhetik des Fußballs in EA Sports FC 24 zu erweitern und zu verbessern. Dies ist in der neuen Matchday Experience und der aktualisierten Benutzeroberfläche enthalten.

Die Matchday Experience ist EAs Versuch, jedes Fußballspiel einzigartig und besonders zu machen, indem verschiedene Elemente außerhalb des Spielfelds wie Aufnahmen aus den Umkleidekabinen, tatsächliche Einblicke in die Experten und Kommentatoren, ein aktives Publikum und all dies geschieht vor, in der Halbzeit und am Ende eines Spiels. Einige der neuen Methoden, die verwendet werden, drehen dies ebenfalls auf, z. B.:



Dynamic Match Intros: Eine Kurzgeschichte, die auf jedes Match und den Spielmodus, in dem es gespielt wird, zugeschnitten ist.



Ultimate Team Lightshow: Eine Eitelkeitsvorstellung, die auf die Teams zugeschnitten ist, gegen die du spielst, um den Anstoß zu erhöhen.



HyperMotion Insight Overlays: Ein übertragungsähnliches Overlay, das nützliche Informationen wie Ballbesitz, Schussflugbahn und mehr enthält. Diese sind so konzipiert, dass sie den Spielfluss nicht unterbrechen. Außerdem wird es hier neue Abseits- und Super Saves-Overlays geben.



Beyond Broadcast Audio: Ein neuer Soundtrack, der den Klang eines Stadions besser widerspiegeln soll, mit lauteren Gesängen, Hörnern, Trommeln und so weiter.



Es wird sogar ein sekundäres Kommentatorenteam geben, das sowohl die Stimmen von Guy Mowbray als auch von Sue Smith in die Modi Kickoff und Ultimate Team für diejenigen bringt, die die englischen Kommentarspuren verwenden.

Die neu gestaltete Benutzeroberfläche sieht eher retro aus und ähnelt einigen der älteren FIFA-Spiele. Es wird sowohl ein neues Hauptmenü als auch neue Logos und sogar ein Nav-Strip-Switcher-System geben, mit dem Sie problemlos zwischen den Modi wechseln können.

Ultimatives Team

Für viele... EA Sports FC Spieler, dies wird der Modus sein, den sie am häufigsten besuchen, also wie erweitert EA ihn diesmal? Im Wesentlichen gibt es vier Hauptbereiche.

Zunächst einmal werden Play Styles in ihrer Gesamtheit integriert und ermöglichen es den Spielern, ihre Spieler weiter zu personalisieren und anzupassen.

Daran wird Evolutions anknüpfen, was es den Spielern ermöglicht, Karten im Laufe der Saison zu verbessern. Im Wesentlichen aktivieren Sie ein Evolutionsverfahren, das Sie auffordert, eine Reihe von Herausforderungen zu meistern, und sobald dies in den Büchern steht, erhält die betreffende Karte neben einer visuellen Verbesserung leicht verbesserte Attribute und Statistiken.

Es wurde darauf hingewiesen, dass auch Spezial- und Kampagnenkarten zur Entwicklung verfügbar sein werden und dass kosmetische Upgrades auch hier ein Feature sein werden. Aber es sind nicht nur die Attribute und das Aussehen, die sich auf diese Funktion auswirken, sondern es ermöglicht Ihnen auch, an der grundlegenden Funktionsweise einer Karte herumzufummeln, die Türen zu öffnen, um die Position eines Spielers zu ändern, und so weiter. Es wird erwartet, dass Evolutions den Kaderaufbau erheblich verändern wird.

Bei einigen von der Community gewünschten Funktionen wird die Chemie von Icon verbessert und der Schritt des Positionsmodifikators für Konflikte wird ebenfalls komplett entfernt.

Zu guter Letzt gibt es noch das bisher größte Ultimate Team Spielerpool-Update, da Fußballerinnen in EA Sports FC 24 eintreffen werden. Dies wird sich über alle Bereiche erstrecken, was bedeutet, dass 74 Teams und über 1.600 Spieler gleichzeitig zu Ultimate Team hinzugefügt werden, wobei jedes dank des Chemiesystems, das erweitert wurde, um Verbindungen zwischen den Vereinen (d. h. der männlichen und der weiblichen Seite eines Teams) zu ermöglichen, vollständig integriert ist. Für diejenigen, die sich fragen, sind hier Hybrid-Squads erlaubt, was bedeutet, dass Vinicius Jr. Schüsse für Sam Kerr vorbereiten könnte. Der Himmel ist die Grenze.

Spieler- und Trainerkarriere

In Bezug auf diese beiden Spielmodi sind die Verbesserungen gering, aber wichtig.

Manager können sich auf ein neues Total-Management-System freuen, das Tactical Visions verwendet, um den Spielstil Ihres Teams zu gestalten. Es werden sieben Visions angeboten, darunter Tiki Taka, Gegenpressing und Park the Bus, und Sie können Ihre Vision an jedes Spiel anpassen. Die neue Match Preparation-Funktion öffnet die Tür zu komplexeren Trainingsplänen, Berichten vor dem Spiel und spielbereitem Training - die alle an das Team angepasst werden können, gegen das du spielst. Uns wurde auch gesagt, dass eine neue Tactical View-Funktion bessere Möglichkeiten bietet, ein Spiel als Manager zu beobachten und sogar taktische Anpassungen während des Spiels vorzunehmen. Zu guter Letzt ist an der Managerfront die Coach Hire Suite, die komplexer und wichtiger denn je ist.

Was Player Career betrifft, so können Sie mit den Optionen "Neuer Agent" und "Career Path planen, wohin Sie in Ihrer Karriere gehen möchten, sei es, dass Sie darauf drängen, zu einem neuen Verein zu wechseln, oder sogar die Position anpassen, die Sie spielen. Play Styles selbst werden in diesem Modus ebenfalls freigeschaltet, je nachdem, wie du in ein Team passt. Oh... Und am Spieltag wurde eine Spielerfokuskamera hinzugefügt, mit der Sie Ihrem Stern besser folgen können.

In beiden Modi wird es auch neue Dynamic Moments geben, die für einen Spieler die Möglichkeit beinhalten, die Ballon d'Or zu gewinnen, und für Manager beinhaltet das Erleben von Busfahrten mit offenem Verdeck durch Ihre Heimatstadt, um gesammelte Trophäen zu feiern und so weiter.

Kreuz

An dieser Front ändert sich nicht viel. Die größte Anpassung dreht sich um Pro Clubs, das jetzt nur noch als Clubs bekannt ist. Dieser Modus wird nun ein neues Ligasaisonformat bieten, das sich um sechswöchige Saisons dreht, die in Aufstiegsereignissen und Playoff-Spielen gipfeln - hier wird es keine Absteiger geben. Die Belohnungen für eine Clubs-Saison sollen Prestige-Gegenstände und noch größere Stadien sein, die zu deinem Team passen, während es durch die Ränge aufsteigt. Wie anderswo auch, sind Play Styles auch hier in Kraft.

Es sollte auch gesagt werden, dass Clubs beim Start Crossplay bieten wird, aber dass es auf Generationen beschränkt sein wird. PC-, PS5- und Xbox Series-Konsolen können alle zusammen spielen, während PS4 und Xbox One sich mit der Gesellschaft des jeweils anderen begnügen müssen. Es gab kein Wort darüber, in welche Kategorie Switch passte.

Nintendo Switch

Zum Thema Switch merkte EA an, dass EA Sports FC 24 in dieser Version tatsächlich die Frostbite-Engine verwenden wird, was bedeutet, dass es den anderen Editionen der Spieleserie besser ebenbürtig sein wird... endlich. Annnd können Switch Spieler auch Ultimate Team in dieser Folge genießen... Woohoo!

Gründerstatus

Zu guter Letzt gibt es noch die Founder Status, die jeder erhält, der vor dem 1. November 2023 EA Sports FC 24 spielt. Dazu gehört ein limitiertes Abzeichen- und Trikotdesign, das sich durch die Spiele zieht und den Weg für zukünftige Belohnungen in der Franchise für die kommenden Jahre ebnet.

Ja, das waren eine Menge Informationen. Wie sich das alles im Spiel verhält, werden wir am 29. September mit Sicherheit wissen, wenn EA Sports FC 24 auf PC, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch debütiert, oder am 22. September, wenn du dich entscheidest, das Ultimate Edition zu holen.