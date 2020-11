EA Sports erklärt, warum FIFA 21 auf dem PC auch weiterhin der Last-Gen-Version entspricht

You're watching Werben

EA spricht seit letzter Woche von grafischen Überarbeitungen in den PS5-/Xbox-Series-Versionen von FIFA 21, doch die PC-Version wird weiterhin auf dem Stand der PS4 und Xbox One bleiben. Da wir uns mit dem Entwicklerstudio über die neuen Versionen unterhalten konnten, stellten wir EA Sports zur Rede und fragten nach dem Grund, warum die Next-Gen-Verbesserungen nicht auch in die PC-Version Einzug erhalten. Die kurze Antwort: Ein solches Upgrade würde die Mindest- und empfohlenen Hardware-Anforderungen erheblich beeinträchtigen, was nach Angaben von EA einen Großteil der aktuellen Spielerbasis vom FIFA-Spielerlebnis ausschließen würde. Aus diesem Grund entschloss sich das Team dazu, den PC-Spielern diese Option gar nicht erst anzubieten.