EA Sports Die FC Pro Mobile World Championship findet im Oktober in Südkorea statt

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Die offiziellen Gastgeberländer, Städte, Austragungsorte und Termine für die EA Sports FC Pro Mobile Mid-Season Playoffs und die Weltmeisterschaft wurden nun bestätigt. Beide Veranstaltungen werden die Aktion nach Asien verlegen, wobei sowohl Thailand als auch Südkorea als Gastländer benannt sind.

Für die Mid-Season Playoffs findet dies bereits vom 6. bis 9. August statt, mit der Planung für das Kantana Post Production Studio in Bangkok. Dies wird das Turnier sein, bei dem der allererste internationale Titelträger für EA Sports FC Mobile bestimmt wird und 100.000 Dollar Preisgeld vergeben werden.

Anschließend kehrt die Weltmeisterschaft vom 19. bis 25. Oktober nach Asien zurück und findet im Dongdaemun Design Plaza Showroom in Seoul statt. Weitere Informationen zu den Plänen (einschließlich Tickets) für diese Veranstaltung werden in Zukunft bekannt gegeben, aber wir wissen, dass 250.000 Dollar auf dem Spiel stehen werden, ebenso wie die allererste FC Pro Mobile World Championship Trophäe.

Was die kommenden Mid-Season Playoffs betrifft, wurden die 24 qualifizierten Spieler bekannt gegeben, wobei folgende anwesend sein werden.