EA Sports College Football 25 ist das meistverkaufte Sportspiel aller Zeiten in den USA

Bei American EA wird es an diesem Wochenende sicherlich eine wilde Mitarbeiterparty, denn das Unternehmen hat gerade Geschichte geschrieben. Es stellt sich heraus, dass ihr Football-Titel EA Sports College Football 25 zum meistverkauften Sportspiel aller Zeiten in den USA geworden ist.

Dies verrät Circana-Analyst Mat Piscatella von Bluesky, der auch darauf hinweist, dass das Spiel in diesem Jahr das meistverkaufte Spiel in den USA ist, und zwar in allen Kategorien. Der Dezember ist in diesen Daten jedoch nicht enthalten, so dass er sich noch ändern könnte, wenn ein Spiel im Weihnachtsgeschäft wirklich abhebt.

EA Sports College Football 25 ist der erste Titel in der Serie seit der Veröffentlichung von NCAA Football 14 vor etwas mehr als einem Jahrzehnt, und nach diesem Erfolg können wir davon ausgehen, dass er nächstes Jahr wieder zurückkehren wird.