EA skizziert Herbst-Roadmap von Star Wars Battlefront II

Trotz des problematischen Starts von Star Wars Battlefront II haben EA und DICE heute eine engagierte Community, die den Sci-Fi-Shooter für seine Qualitäten schätzt. Das Entwicklerduo hat uns gestern neue Inhalte auf der Gamescom vorgestellt, die im Herbst frischen Wind in das Spiel bringen sollen. Im September kommen eine neue Karte namens Felucia, sowie zwei neue Modi zu Battlefront II. Einer davon ist eine kooperative PvE-Erfahrung mit Trupps von bis zu vier Spielern, die verschiedene Ziele verfolgen - entweder als galaktische Republik oder als separatistische Allianz. Die andere Variante heißt Instant Action und es ist eine groß angelegte Einzelspielererfahrung, quasi Capital Supremacy nur ohne andere Mitspieler.

Im Dezember sind weitere Inhalte auf dem Weg zu uns, denn Ende des Jahres wird der neue Star-Wars-Film Der Aufstieg Skywalkers (im englischen The Rise of Skywalker) in die Kinos kommen. Details wurden nicht bereitgestellt, wir können aber davon ausgehen, dass es in irgendeiner Form eine Kooperation zwischen Film und Spiel geben wird.