EA schaltet Origin auf dem PC ab

Im Jahr 2011 startete EA den PC-Spieleladen Origin, einen Konkurrenten von Steam. Aber obwohl das Unternehmen mehrere eigene schwere Titel hatte, scheint es nicht ganz der Erfolg gewesen zu sein, den es sich erhofft hatte, und im Jahr 2020 kehrte das Unternehmen wieder zu Steam zurück, während der Ruhestand von Origin begann.

Nun wird über die Support-Seite bekannt gegeben, dass der letzte Rest von Origin in Kürze verschwinden wird, und dass diejenigen, die ihre Spiele noch dort haben, alles in die EA-App verschieben müssen, wenn sie ihre Spiele behalten wollen. Der Grund dafür ist, dass "Microsoft die Unterstützung von 32-Bit-Software eingestellt hat" und am 17. April heißt es für immer Abschied. Um den Schritt zu machen, müssen Sie "auf die EA-App aktualisieren, für die eine 64-Bit-Version von Windows erforderlich ist".

Was denken Sie über das Risiko, Ihre gesamte Spielesammlung zu verlieren, wenn ein Unternehmen seine Online-Dienste schließt?