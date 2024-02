EA sagt Mandalorian-Spiel nach massiven Entlassungen ab

HQ

Wir nähern uns dem Ende des Geschäftsjahres, was bedeutet, dass es in der Spielebranche noch mehr Entlassungen gibt. PlayStation kündigte Anfang dieser Woche an, 900 Stellen streichen zu wollen, was dazu führte, dass mehrere Spiele abgesagt wurden. Jetzt ist Electronic Arts an der Reihe.

Andrew Wilson, CEO von EA, bestätigt, dass der riesige Publisher etwa 5 Prozent seiner Belegschaft entlässt. Das sind rund 670 Menschen, die ihren Job verlieren, damit EA "unseren globalen Immobilien-Fußabdruck optimieren kann, um unser Geschäft bestmöglich zu unterstützen". Die Änderungen hören hier auch nicht auf, wie Wilson klingen lässt, dass wir in Zukunft nicht mehr viele Star Wars- und Marvel-Spiele von ihnen erwarten sollten, weil EA "Spiele einstellt und sich von der Entwicklung zukünftiger lizenzierter IP entfernt, von denen wir glauben, dass sie in unserer sich verändernden Branche nicht erfolgreich sein werden."

Der letzte Teil ist natürlich interessant, wenn man weiß, dass Motive an einem

Iron Man Spiel, Cliffhanger ist an einem Black Panther-Spiel beteiligt und Respawn war an der Entwicklung von drei Star Wars-Spielen. Ich schreibe, weil letzteres nicht mehr der Fall ist.

Laura Miele, die Präsidentin von EA Entertainment and Technology, sagt, dass eines der Spiele, die im Rahmen dieser Entlassungen abgesagt werden, das seit langem gemunkelte First-Person-Mandalorian-Spiel von Respawn ist, an das Jonas Anfang des Monats erinnert hat. Das bedeutet wahrscheinlich, dass die Entwickler von Titanfall und Apex Legends nur noch an dem noch nicht offiziell angekündigten Strategiespiel und der Fortsetzung von Star Wars Jedi: Survivor arbeiten müssen.