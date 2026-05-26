EA sagt, es komme "mehr Geschichten" mit dem Star Wars Jedi-Protagonisten Cal Kestis

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Es sind nun drei Jahre vergangen, seit Star Wars Jedi: Survivor veröffentlicht wurde, was uns neue Abenteuer mit einem der wenigen Jedi ermöglichte, die Order 66: Cal Kestis überlebt haben. Wir wissen schon lange, dass ein drittes Spiel in Vorbereitung ist, aber es herrscht eine ohrenbetäubende Stille, der Regisseur der Serie, Stig Asmussen, hat das Projekt verlassen, und EA wurde von einem saudischen Konsortium übernommen.

Glücklicherweise bedeutet das nicht, dass es für Kestis und seine Abenteuer vorbei ist. Im Gegenteil. In einem Interview mit GameRant hat ein Vertreter von Lucasfilm nun bestätigt, dass wir ihn in Zukunft öfter sehen werden, und die Formulierung lässt uns vermuten, dass es sich um mehr als ein Projekt handeln könnte:

"Sag niemals nie. Wir haben sein Lichtschwert im Park. Wir bekommen noch mehr Cal-Geschichten."

Die offensichtlichste Möglichkeit ist ein drittes Star Wars Jedi-Spiel, aber es ist auch möglich, dass Kestis in einem anderen Titel oder sogar in einem Film oder einer TV-Serie auftaucht. So oder so, kanalisiere deine innere Jedi-Geduld, und er wird zu gegebener Zeit zurück sein.