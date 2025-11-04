EA sagt, dass es nach dem Saudi-Deal die kreative Kontrolle behalten wird

HQ

Nach der Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft könnte dies der zweite wegweisende Gaming-Deal der 2020er Jahre sein, und es sieht so aus, als würde EA für satte 55 Milliarden US-Dollar an den saudischen PIF, Silver Lake und Affinity Partners verkaufen. Dadurch wird das Unternehmen privatisiert, und es gibt Bedenken unter den Mitarbeitern, wie sich dies auf die Produkte von EA auswirken wird.

Wie Stephen Totilo von Game File in EAs neu aktualisiertem FAQ-Bereich für Mitarbeiter bemerkte, merkt der Publisher an, dass er weiterhin die Kontrolle über die Spiele haben wird, die er macht. "EA wird die kreative Kontrolle behalten, und unsere Erfolgsbilanz in Bezug auf kreative Freiheit und Spieler-First-Werte wird intakt bleiben", heißt es in der Erklärung.

Aufgrund der Art der Käufer gab es Befürchtungen, dass bestimmte von EA veröffentlichte Spiele keine Zukunft bei dem Unternehmen haben werden. Spiele mit moralischen Botschaften wie Mass Effect und andere BioWare-RPGs gelten besonders als gefährdet. Nur die Zeit wird zeigen, wie sehr sich diese Übernahme auf die Spiele von EA auswirken wird oder ob, wie das Unternehmen sagt, es die vollständige Kontrolle über seine Kreativität behält.