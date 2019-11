EA rechnet mit 3 bis 4 Millionen Käufern von Need for Speed Heat

EA wird in wenigen Tagen ein neues Need for Speed veröffentlichen, auch wenn man das anhand der Marketing-Anstrengungen vielleicht nicht unbedingt vermuten würde. Vielleicht fließt dieses Geld ja direkt in die Entwicklung, das würde dem Spiel nach den Problemen der letzten Installationen sicher gut tun. EA hat auf jeden Fall immer noch relativ hohe Erwartungen an das neue Rennspiel von Ghost Games, wie sie kürzlich in ihrem vierteljährlichen Bericht bekanntgegeben haben.

Darin erklärte CEO Andrew Wilson, dass Need for Speed ​​Heat sicherlich genauso gut abschneidet, wie frühere Ableger der Serie. Die Verkaufserwartung liegt demnach bei 3 bis 4 Millionen Exemplare. Der Unterschied besteht diesmal einfach darin, dass Verbraucher nicht allzu viele Informationen über das Spiel erhalten haben. Das macht unsere Review-Phase hoffentlich spannender, allerdings werden wir das Game nicht vor dem offiziellen Start erhalten. Wilson sagte während des Treffens noch, dass er davon überzeugt sei, dass Fans der Serie mit dem Spiel zufrieden sein werden. Hoffentlich behält er Recht.