EA Play Live: BioWare nicht vertreten

Am 22. Juli startet EA seine Online-Veranstaltung EA Play Live. Logischerweise werden wir Euch mit allen relevanten Neuigkeiten und Ankündigungen versorgen, wenn es soweit ist. Wie aus einem Tweet von BioWare (Mass Effect, Dragon Age) hervorgeht, wird mindestens ein prominentes Studio aus dem EA-Kosmos fehlen:

"Wir arbeiten hart an den nächsten @dragonage und @masseffect-Spielen und haben dieses Jahr noch einige spannende Dinge für Star Wars: The Old Republic geplant. Wir werden bei EA Play Live nichts zeigen, allerdings solltet Ihr Euch unseren Livestream zu Star Wars: The Old Republic ansehen."

Der besagte Livestream hat übrigens vor wenigen Stunden stattgefunden. Mit Neuigkeiten zum Star-Wars-MMORPG werden wir Euch gleich in einer separaten News versorgen.