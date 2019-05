EA Play: E3-Livestreams konkretisiert

EA hat ihren vollständigen Zeitplan für die eigenen E3-Livestreams bekanntgegeben. Der Publisher will in diesem Jahr keine klassische Pressekonferenz mehr abhalten, sondern ein cooles Livestream-Event auf die Beine stellen. Am Samstag, dem 8. Juni, wird es eine dreistündige Live-Übertragung auf den Twitch- und Youtube-Kanälen des Entwicklers geben, in denen wir neue Details zu den kommenden Projekten erfahren werden.

Um 18:30 Uhr startet ein näherer Ausblick auf das kommende Actionspiel Star Wars Jedi: Fallen Order, anschließend zeigt Respawn Entertainment die kommenden Inhalte von Apex Legends. Danach wird Battlefield V in den Fokus gerückt, wahrscheinlich spricht DICE in diesem Zuge über neue Verbesserungen und etwaige Updates. Gegen 20:00 Uhr startet der Große FIFA-Block, in dem FIFA 20 enthüllt wird. Madden und das neue NFL Spiel werden im Anschluss daran vorgestellt. Abgerundet wird die Veranstaltung mit einem Ausblick auf Die Sims 4 - da geht es wohl um weitere Zusatzinhalte.

Über Anthem verliert EA kein Wort, doch ab 22:00 Uhr ist ein offizieller Livestream zum Spiel geplant. Wahrscheinlich erfahren wir darin mehr über das Cataclysm-Update, das eigentlich Ende Mai erscheinen sollte (nachdem es bereits auf diesen Termin verschoben wurde). Weitere allgemeine und organisatorische Informationen zum EA-Play-19-Event findet ihr hier.