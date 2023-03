EA nutzt seine PGA-Verbindungen, um reale Kurse auf Golf Clash zu bringen

Vor rund 18 Monaten erwarb Electronic Arts das mobile Spieleentwicklungsstudio Playdemic für rund 1,5 Milliarden US-Dollar. Das Studio ist bekannt für eine Reihe von Titeln, aber Golf Clash ist wohl das größte, und da EA bald die EA Sports PGA Tour veröffentlichen wird (was kürzlich verschoben wurde), nutzt das riesige Spieleunternehmen seine PGA-Verbindungen, um offizielle Kurse zum mobilen Titel zu bringen.

Wie in einer Pressemitteilung angekündigt, hat diese mehrjährige Vereinbarung bereits damit begonnen, The Players Championship's TPC Sawgrass Kurs in das Spiel zu bringen, alles rechtzeitig für die eigentliche TPC, die an diesem Wochenende stattfinden soll. Es werden jedoch nicht die vollen 18 Löcher sein, da Golf Clash stattdessen nur neun ausgewählte Löcher anbieten wird. Dies wird jedoch immer noch der Beginn einer "Reihe von realen Kursen und ikonischen Veranstaltungen" sein, die in den kommenden Jahren im mobilen Titel verfügbar sein werden.

Was das nächste sein wird, wird vielleicht The Masters auf den Karten stehen, da dieses Turnier Anfang April stattfinden soll.