EA: Next Battlefield wird ein "großartiger Live-Service"-Titel sein

Ein klarer Trend der letzten Jahre ist, dass große Publisher zunehmend zögern, in hochkarätige Einzelspieler-Spiele zu investieren. Sie glauben, dass diese zu riskant sind, um in sie zu investieren, und leiten daher Ressourcen in Live-Service-Titel um, die ironischerweise in den letzten Jahren weitaus bemerkenswertere kommerzielle Flops hatten.

Dies hat dazu geführt, dass das Konzept des Live-Dienstes unter Spielern, die wieder vollständige Spiele haben möchten, zu einem abwertenden Begriff geworden ist. Aber EA scheint kein Problem damit zu sehen, und während des gestrigen Quartalsberichts sagte EA-CEO Andrew Wilson den Investoren Folgendes in Bezug auf das nächste Battlefield:

"Ich habe gerade eine ganze Menge Zeit mit dem kollektiven Battlefield-Team verbracht, um zu spielen, was sie bauen, und es wird ein weiterer großartiger Live-Service."

Ist die Tatsache, dass es ein "enormes Live-Service"-Spiel sein wird, etwas, das dich besonders auf den kommenden Battlefield-Titel hypt?

Bild aus Battlefield 2042.

Danke VGC