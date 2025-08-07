EA musste die Serverkapazitäten erhöhen, um extreme Battlefield 6 Beta-Warteschlangen zu bekämpfen

HQ

Zu sagen, dass das Interesse an der Beta von Battlefield 6 hoch war, ist eine Untertreibung. Bevor die Beta überhaupt gestartet ist - wenn man bedenkt, dass dies nur der Early-Access-Teil des Beta-Wochenendes ist, an dem die Massen am 9. und 10. August angenommen werden - hingen Zehntausende herum und warteten darauf, dass die Action beginnt. Jetzt, da die Beta seit ein paar Stunden aktiv ist, sehen wir bereits, wie die Anzahl der Spieler durch die Decke springt, allein mit Hunderttausenden in den Warteschlangen.

Einige haben ihre Erfahrungen beim Versuch, in die Beta zu kommen, festgehalten, wie z.B. der X-Benutzer FR3NKD, der sich in einer Warteschlange wiedergefunden hat, die 271.440 Spieler umfasst.

Dies hat EA dazu veranlasst, Panikstationen zu starten und eine Erklärung abzugeben, in der sie offenbaren, dass sie derzeit versuchen, die Serverkapazität zu erweitern, um die Anzahl der Warteschlangen zu reduzieren.

Glücklicherweise hat EA seit der Veröffentlichung dieser Erklärung erklärt, dass die Warteschlangen auf "geeignete Niveaus" zurückkehren, aber man fragt sich, ob EA an diesem Wochenende eine große Aufgabe vor sich hat, wenn die vollständige offene Beta beginnt und alle Spieler problemlos in das Spiel einsteigen können, um einen Vorgeschmack darauf zu bekommen, was es bieten wird.