EA Motive bestätigt Iron Man-Spiel

Gerade als die Gerüchte über Electronic Arts, die ein Black Panther-Spiel machen, vor zwei Monaten auftauchten, tauchten auch die Gerüchte auf, dass derselbe Publisher an einem Iron Man-Spiel arbeitet. Deshalb war es nicht seltsam zu sehen, dass viele von Ihnen hofften, mindestens eines dieser Projekte Anfang des Monats offiziell bei Disney und Marvel Showcase zu sehen, aber enttäuscht waren. Das macht die heutige Ankündigung irgendwie merkwürdig.

Denn EA Motive, der die Story-Kampagne in Star Wars Battlefront II gemacht hat, uns Star Wars: Squadrons gegeben hat und Dead Space in diesen Tagen poliert, bestätigt, dass es ein neues Story-fokussiertes Third-Person-Iron-Man-Spiel macht. Es ist noch extrem früh in der Entwicklung, also ist das einzig Bemerkenswerte, was uns außerdem gesagt wird, dass es eine originelle Geschichte haben wird, was bedeutet, dass man nicht erwarten sollte, für eine lange Zeit viel mehr zu sehen und zu hören, es sei denn, die Studios verfolgen den gleichen offenen Ansatz wie beim Dead Space-Remake. Höchst unwahrscheinlich, wenn Marvel involviert ist, aber zumindest wissen wir, dass es kommen wird. Nur wenige Details lassen mich auch hoffen, dass das Spiel auf Anthems erstaunlicher Flug- und Anzugmechanik aufbauen wird, da diese beiden Aspekte bei weitem die besten Teile von Biowares "Flop" waren.