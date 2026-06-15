EA möchte über EA Advertising mehr Werbung in seinen Spielen einführen

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Ob es Ihnen gefällt oder nicht, wir stehen offenbar am Abgrund, an dem Videospiele als Medien genutzt werden, um Marken stärker zu bewerben. Kürzlich haben wir viele große Namen in 007 First Light gesehen, während auch andere große Titel wie Fortnite wichtige Marken präsentierten, aber dies ist wahrscheinlich nur ein Vorgeschmack auf das, was noch kommen wird, wenn man den neuesten Schritt von Electronic Arts betrachtet.

In vielleicht dem transparentesten Schritt zur Vergrößerung des Ingame-Werbeelements hat EA offiziell die Plattform namens EA Advertising gestartet, die effektiv eine schlankere Art für Marken ist, in Videospielen zu werben.

Die dem Dienst gewidmete Website erklärt, dass es darum geht, "deine Marke in genau die Welten einzuweben, die Gamer kennen und lieben", und dass das Setup "Immersion mit spielbaren Erlebnissen, nativen Platzierungen und mehr fördern wird."

Einige Beispiele dafür wurden bereits auf der Website gezeigt, darunter VISA, State Farm, Coach und Vans, die alle in der Madden NFL-Serie The Sims 4 bzw. Skate vorgestellt werden.

EA weist darauf hin, dass diese Plattform Marken den Zugang zu "Hunderten Millionen von Spielern weltweit" ermöglichen wird und dass ihr Publikum zu 13 Milliarden Spielstunden, 3 Milliarden gesehenen Stunden und 60 Millionen Stunden erstellter Inhalte führt, was bedeutet, wie EA Ads sagt: "Unser Publikum kommt nicht einfach so herein. Eine Sitzung dauert Stunden. Eine Saison. Monate. Eine Platzierung wird zum gesamten Handlungsbogen."

Dies scheint die nächste Veränderung in der Videospielentwicklung und -finanzierung zu sein, die den Verbrauchern vielleicht ein wenig zugutekommen könnte, da sie dazu führen könnte, dass Entwickler von Mikrotransaktionen zugunsten von Produktplatzierungen umsteigen. Die Hauptsorge wird sein, wie viel dieses Produkt genutzt wird und wie breit ein Produkt präsentiert wird, da die Fans keine geringere Immersion auf Kosten der Markenbekanntheit wollen.

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