EA macht Entscheidungen der Spieler in Mass Effect Legendary Edition kenntlich

Die Geschichte und die Entscheidungen, die wir als Commander Shepard im Verlauf der Mass-Effect-Trilogie treffen können, begeistern die Spieler auf der ganzen Welt am meisten. Bioware hat uns nun verraten, welche Entschlüsse die Fans im neuen Mass Effect Legendary Edition am häufigsten treffen. Aus diesen Daten lässt sich ein klares Bild abzeichnen.

Unten bekommt ihr eine umfassende Übersicht darüber, welcher Shepard-Typ am beliebtesten ist, welche Charaktere die letzte Mission von Mass Effect 2 am ehesten überleben, welche Partner weniger gefragt sind und welche weitreichenden Konsequenzen unsere Aktionen prozentual em ehesten haben. Gleichzeitig wird klar, dass die meisten Menschen wenig Geduld mit Journalisten haben... Welche Entscheidungen überraschen euch am meisten?