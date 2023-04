EA kündigt offiziell EA Sports FC an, verspricht weitere Details im Juli

Wir wissen schon seit langem, dass EA und FIFA sich scheiden lassen und dass wir ab Ende dieses Jahres kein jährliches FIFA-Spiel bekommen werden, das von EA entwickelt wird, sondern ein markenloses Fußballspiel von der riesigen Spielefirma. Wir wussten auch, dass dies EA Sports FC heißen sollte, aber da wir uns dem Sommer nähern, ist EA jetzt bereit, diesen Fußball-Nachfolger offiziell anzukündigen und sein Logo zu enthüllen.

Im Rahmen einer neuen Pressemitteilung hat EA EA Sports FC angekündigt und enthüllt, dass es sich um eine Fußballplattform handeln wird, die darauf abzielt, Spieler auf PC, Konsolen, Mobilgeräten und durch eSports zu verbinden. Was die Besonderheiten der Plattformen betrifft, wurde noch nichts erwähnt, aber nach FIFA 23 zu urteilen, können wir wahrscheinlich erwarten, dass PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series und Nintendo Switch sowie iOS und Android den mobilen Bereich abdecken.

Ansonsten wurde uns versprochen, dass weitere Informationen über das Spiel im Juli dieses Jahres veröffentlicht werden, und EA hat auch das Logo für den Titel gezeigt, das Sie unten sehen können und das Sie am Wochenende in verschiedenen Fußballübertragungen sehen werden, einschließlich der Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 , WSL, NWSL, CONMEBOL und mehr.

Die feineren Details dieses Spiels bleiben unter Verschluss, aber Sie können hier auf die Website von EA Sports FC gehen, um ein paar zusätzliche Einblicke in die Ziele dieses Spiels zu erhalten, die in der Pressemitteilung auch den Zugang zu "19.000 voll lizenzierten Spielern, 700 Teams und 30 Ligen mit der Unterstützung von über 300 globalen Fußballpartnern ermöglichen, die eine weitere Expansion in Bereiche wie Frauen- und Breitenfußball ermöglichen".