EA kauft Exklusivrechte an NFL bis 2030

Egal, ob Sie Hockey, Basketball, Fußball oder American Football mögen, es besteht kein Zweifel, dass die Auswahl vor über zwei Jahrzehnten vielfältiger war. Zum Beispiel hatte Sega seine Spiele in der 2K-Serie, Microsoft hatte seine eigene Sportsuite und Sony hatte auch ihre.

Dies trieb die Entwicklung voran und schuf einen Wettbewerb, bei dem die Entwickler jedes Jahr hart darum kämpften, die beste Option anzubieten. Aber EA verlor viele Fans an NFL 2K5, das himmelhohe Einschaltquoten erhielt und auch weniger kostete - und beschloss, das Problem zu lösen. Nicht, indem man bessere Spiele zu niedrigeren Preisen macht... sondern durch den Kauf der Exklusivrechte an der NFL.

Kurz darauf verschwanden alle Alternativen und die größten Konzerne teilten die verschiedenen Sportarten im Wesentlichen unter sich auf. Auch heute noch hoffen viele, dass die riesigen Sportorganisationen aufhören, Exklusivangebote zu verkaufen, um den Wettbewerb vielleicht wieder aufzunehmen. Und das mag bei der NFL der Fall sein – aber frühestens 2030.

Der Hollywood Reporter schreibt nun, dass EA und die NFL erneut eine Exklusivitätsvereinbarung unterzeichnet haben, was im Klartext bedeutet, dass wir uns weiterhin mit Madden zufrieden geben müssen, da es keine Alternativen geben wird. Cam Weber, Präsident von EA Sports, kommentiert:

"EA Sports und die NFL haben eine der ikonischsten Partnerschaften in der gesamten Sport- und Unterhaltungsbranche aufgebaut, und wir sehen so viele Möglichkeiten vor uns, um Football-Fans auf der ganzen Welt etwas zu bieten. Mit mehr als 2 Milliarden gespielten Spielen von Madden NFL pro Jahr war die weltweite Community von Football-Fans, die sich spielerisch verbinden, noch nie so groß wie heute. Gemeinsam mit der NFL werden wir die interaktive Zukunft des Footballs weiter gestalten - Madden NFL erweitern, College Football ausbauen und neue bahnbrechende Erlebnisse für die nächste Generation von Fans schaffen."

Wie sehen Sie das Thema? Soll es Alternativen geben, oder ist eine Monopolstellung gut für die großen Sportarten?