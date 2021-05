EA kauft Entwickler von Super Mega Baseball

You're watching Werben

Das neue MLB The Show 21 erhält in diesem Jahr auch in Europa etwas Aufmerksamkeit, aus dem einfachen Grund, da ein Sony-Entwicklerstudio für die Baseball-Simulation verantwortlich ist, die Microsoft groß auf ihrer Xbox-Plattform vermarktet. Das Genre der Sportspiele mit konkretem Baseball-Bezug ist übersichtlich und deshalb läuft Sony San Diego ohne große Konkurrenz. Möglicherweise könnte sich das jedoch bald ändern.

EA hat kürzlich Metalhead Software gekauft, das Team hinter den Super-Mega-Baseball-Spielen. Die Akquisition beinhaltet neben dem Metalhead-Studio die Markenrechte an Super Mega Baseball, deshalb könnten sich die Entwickler einem neuen Teil des Arcade-Erlebnisses verschreiben. Möglicherweise hat EA daran aber gar kein Interesse und will MLB The Show stattdessen mit realistischer Simulation den Boden streitig machen.

Auffällig ist, dass es nicht die erste Akquisition ist, die EA Sports in diesem Jahr tätigt. Vor einigen Monaten hat der Reise die Rennsportexperten von Codemasters gekauft, im Februar in den Bereich College-Football investiert und im März mit EA Sports PGA Tour Golf-Fans angestachelt. Wir werden in den kommenden Jahren aller Voraussicht nach mehr Sportspiele von ihnen bekommen - hoffentlich geht es dem Konzern dabei nicht nur um Quantität, sondern auch um Qualität.