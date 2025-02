EA hofft, Spieletester durch KI zu ersetzen

HQ

Laut einem neuen Patent von Electronic Arts hofft das riesige Spieleunternehmen, in naher Zukunft das Testen von Spielen mit Hilfe von KI automatisieren zu können, was die Menschen ersetzen würde, die derzeit daran arbeiten. Das Unternehmen beschreibt es als eine kostengünstigere Lösung, die den Prozess auch beschleunigen soll.

Dem Patent zufolge wird jeder Tester in der Lage sein, unterschiedliche Persönlichkeiten und Spielstile zu haben, was den Entwicklern helfen sollte, besser zu verstehen, wie verschiedene Arten von Personen mit den Spielen interagieren. In den letzten Jahren hat EA auf verschiedene Weise stark in KI investiert, um sie in seine Prozesse zu implementieren, was sich höchstwahrscheinlich langfristig auf viele der derzeit im Unternehmen beschäftigten Mitarbeiter auswirken wird.

Glaubst du, dass KI die Rolle der Spieletester übernehmen könnte?