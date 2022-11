EA hat sich mit Marvel für ein drittes Action-Adventure-Spiel zusammengetan

HQ

Electronic Arts hat seit einiger Zeit eine Verbindung zu Marvel, ein Deal, bei dem die Spielefirma eine Sammlung von Titeln für das Unterhaltungsunternehmen produziert hat. Wir wissen, dass Iron Man schon seit einiger Zeit in Arbeit ist, und auch, dass ein Black Panther-Spiel in gewissem Maße in Entwicklung ist (obwohl dies ein noch nicht offiziell angekündigtes Projekt ist). Wie jedoch in einer neuen Pressemitteilung erwähnt wurde, arbeiten die beiden auch an einem dritten Action-Adventure-Spiel.

In der Pressemitteilung heißt es tatsächlich, dass das Paar an " mindestens drei neuen Action-Adventure-Spielen" arbeiten wird, was bedeutet, dass es jede Chance gibt, dass dies auch zu weiteren Projekten auf der ganzen Linie wird.

Wie wir bereits beim Iron Man-Projekt wussten, werden die Spiele selbst ihre eigenen Geschichten sein, wobei das Iron Man-Spiel von EA Motive darauf abzielt, den Spielern eine Vorstellung davon zu geben, "wie es ist, wirklich als Iron Man zu spielen".

Laura Miele, COO von EA, sagte über diese erweiterte Zusammenarbeit: "Wir sind langjährige Fans von Marvel und ihrer beeindruckenden Führung, daher ist dies ein bemerkenswerter Moment für unsere Entwickler sowie unsere Spieler und Fans. Wir freuen uns darauf, Marvel in der EA-Familie der Schöpfer willkommen zu heißen und wissen, dass diese Zusammenarbeit außergewöhnliche Erlebnisse für unsere Spieler schaffen wird. Wir können es kaum erwarten, die Reaktionen der Spieler zu sehen, wenn sie sich als Iron Man anziehen und die außergewöhnlichen Dinge tun, für die dieser Superheld bekannt ist."

Es gibt noch nicht viele zusätzliche Informationen zu jedem Spiel, was bedeutet, dass wir wahrscheinlich nicht erwarten sollten, dass bald welche ankommen.