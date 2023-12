EA hat eine Marke für "Neon Fox" angemeldet

HQ

Wie der professionelle Leaker Kurakasis enthüllt hat, hat EA eine Marke für die Worte "Neon Fox" eingetragen.

Die Marke umfasst die Kategorien herunterladbare Computerspielsoftware, aufgezeichnete Computerspielsoftware, herunterladbare Videospielsoftware und mehr. Kurakasis spekuliert, dass es sich um ein neues Studio handeln könnte, das bald angekündigt wird.

Kurakasis erwähnte auch: "Einige interessante Fakten: Im Jahr 2021 registrierte EA eine weitere Marke bei 'NEON' namens NEON BLACK STUDIOS, was Spekulationen darüber auslöste, ob dies der Name für ein neues Studio in Seattle unter der Leitung von Kevin Stephens war. Der Name des Studios wurde erst 2023 enthüllt, als es zu Cliffhanger Games wurde, und es wurde bekannt, dass sie an einem Spiel arbeiten, das auf Marvels Black Panther basiert. Die Marke Neon Black Studios wurde 2022 aufgegeben, ein Jahr bevor EA den Namen für das Studio von Kevin Stephens bekannt gab.

Da die Game Awards nächste Woche stattfinden werden, müssen wir hoffentlich nicht allzu lange warten, um genau zu sehen, worauf die Marke Bezug nimmt.